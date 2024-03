(Previa) El Leganés recibe al Cartagena con la intención de dar otro golpe por el ascenso directo

El CD Leganés, líder destacado de la LaLiga Hypermotion, recibirá este fin de semana al FC Cartagena durante la jornada 33 con la intención de asestar otro golpe en la zona del ascenso directo, para así estrechar el margen de maniobra del Elche CF, que visitará al Racing de Ferrol, y del RCD Espanyol, que por su parte visitará al Burgos CF. Precisamente el Espanyol abrirá fuego este viernes (20.30 horas) en El Plantío. Los periquitos dejaron escapar dos puntos la pasada jornada ante el Tenerife, que empató (1-1) en el minuto 90 y amargó al Stage Front Stadium. Con 53 puntos, el equipo blanquiazul ocupa el segundo lugar, pero lleva un triunfo y tres empates en sus últimos cuatro partidos. Su siguiente adversario, el Burgos, perdió recientemente contra la SD Huesca (3-0) y lastró su asalto a la zona del 'playoff' de ascenso, al quedarse octavo con 49 puntos. Justo por delante en la clasificación, el conjunto burgalés tiene al Sporting de Gijón (49 ptos.) y al Racing de Santander (50 ptos.), que jugarán entre sí durante el sábado (18.30 horas). Esa tanda sabatina comenzará a las 14.00 horas en el Estadio José Zorrilla, con el duelo entre Valladolid (51 ptos.) y Levante (47 ptos.). Ligero favoritismo para los pucelanos, que solo han perdido uno de sus 14 últimos partidos como locales; mientras, el equipo 'granota' lleva sin ganar fuera de casa en Segunda División desde el 6 de octubre de 2023. El Eibar (52 ptos.), otro candidato al 'playoff' de ascenso, jugará en su estadio también el sábado (16.15 horas) contra el Eldense. Los eibarreses han completado un último mes de subibaja, con dos victorias y tres derrotas, y el club de Elda ha enlazado tres jornadas sin vencer, a razón de un empate y dos derrotas para seguir en mitad de tabla (42 ptos.). A la misma hora que el Eibar, el Leganés entrará en escena contra el Cartagena. Henchido de ánimo por su reciente remontada (1-2) en el campo del Villarreal B, el equipo pepinero parece haber recuperado la buena senda que tantos beneficios le está dando esta campaña. En el liderato con 59 puntos, los de Butarque volverán a encomendarse a su estadio para recibir a un 'Efesé' que no puede despistarse, ya que tiene 38 puntos. Para la sesión dominical quedarán los otros dos platos fuertes de esta jornada. El Alcorcón vs Amorebieta (14.00 horas) se antoja vital para ambos, ya que los del sur de la Comunidad de Madrid marcan ahora la salvación con 33 puntos en su decimoctavo puesto; enfrente, los de la comarca del Duranguesado ocupan la vigésima posición con 30 puntos. Y a las 16.15 horas, en A Malata, se verá el partido entre Racing de Ferrol y Elche. El conjunto ferrolano, gran sensación durante la primera mitad del curso, se ha desinflado y va actualmente décimo con 48 puntos. Su próximo rival será un Elche que la semana pasada vio rota su racha de cuatro triunfos, al ser remontado 'in extremis' (3-2) por el Levante. --HORARIOS DE LA JORNADA 33 EN LALIGA HYPERMOTION. -Viernes 29 de marzo. Burgos - Espanyol 20.30. -Sábado 30. Valladolid - Levante 14.00. Andorra - Mirandés 16.15. Eibar - Eldense 16.15. Leganés - Cartagena 16.15. Albacete - Huesca 18.30. Sporting de Gijón - Racing de Santander 18.30. -Domingo 31. Alcorcón - Amorebieta 14.00. Racing de Ferrol - Elche 16.15. Zaragoza - Tenerife 16.15. Oviedo - Villarreal B 18.30.