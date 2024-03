Previa del FC Barcelona - UD Las Palmas

El FC Barcelona recibe este sábado a la UD Las Palmas en el Estadi Olímpic Lluís Companys (21:00), en la jornada 30 de LaLiga EA Sports, con la intención de confirmar la segunda posición y seguir con la buena racha previa al parón internacional, contra unos canarios que, por contra, llevan tiempo sin ganar y sueñan con dar la sorpresa en Barcelona. Los blaugranas quieren que la santidad de este sábado caiga de su lado. Esta vez el 'virus FIFA' apenas ha hecho mella en las filas blaugranas y, aunque Pedri ha sido noticia esta semana por volver a hacer trabajo de campo, no ha habido milagro en forma de recuperación exprés pero apunta a que será una buena noticia en breve. El miércoles llegará la primera de las 'finales' contra el Paris Saint-Germain en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones. Pero antes de esa esperada cita, después de tres temporadas sin llegar a estos fueros, deben coger fuerzas superando al Las Palmas. Las victorias ante el Mallorca (1-0) y el Atlético de Madrid (0-3), en la última jornada en el Cívitas Metropolitano, auparon al Barça a la segunda posición. Eso sí, el empate previo en San Mamés hizo que el Real Madrid, el líder sólido de esta Liga, siga a 8 puntos de distancia. Para no quedarse fuera de la ya de por sí complicada lucha por defender el trono doméstico, los de Xavi Hernández deben ganar este duelo. Sería la tercera victoria consecutiva, la quinta en las últimas seis jornadas, y la cuarta en línia si se suma el 3-1 de la vuelta de los octavos de la 'Champions' contra el Nápoles. Se respira buen ambiente en Barcelona, una mejora notoria desde que Xavi Hernández anunciara que se iría a final de temporada- Estos días, en Barcelona, hay rumores sobre la posible continuidad del técnico de Terrassa, que de cara a la galería niega que vaya a cambiar de opinión. Del final de Liga y el porvenir en la 'Champions' dependerá un posible cambio. Habrá que ver qué importancia da el técnico 'culer' a este duelo, en cuanto a si modificará mucho, poco o nada su once ideal. Siguen de baja, además de Pedri, el lateral Alejandro Balde y los centrocampistas Frenkie de Jong y Gavi. Es duda Andreas Christensen, con molestias, y podría reaparecer un Ferran Torres que ya entrena con el grupo. Pero los focos estarán de nuevo en Pau Cubarsí, tras estrenarse a nivel internacional absoluto con España, y en Lamine Yamal, que cuajó una gran actuación con la 'roja' frente a Brasil en el amistoso de esta semana en el Santiago Bernabéu. Si están bien a nivel físico, ambos podrían ser de la partida ante los canarios. Una UD Las Palmas que visita Montjuïc sin el lateral Julián Araujo, lesionado con México y que, de todas formas, no hubiera podido jugar por una cláusula en el acuerdo de cesión por parte del club blaugrana, al que pertenece. Y, como buena noticia, la recuperaciçon de Moleiro tras las molestias sufridas con España Sub-21. Los de García Pimienta, que se mide a su exclub, están de capa caída. Pasaron de ser el equipo revelación junto al Girona FC a, recientemente, vivir una racha de malos resultados traducida en cinco jornadas sin ganar y en dos derrotas consecutivas, incluida la de la última jornada, del todo inesperada, en casa ante el colista Almería (0-1). Pese a ello, están undécimos los canarios en la tabla y 5 puntos del Real Betis, que defienda esa séptima plaza que daría acceso a Europa. Están a tiempo de reaccionar y, sin duda, ganar en Barcelona les daría alas para volver a creer. Y llegan con Mika Mármol, Sandro y Munir dispuestos a aguarle la fiesta a su antigua afición. Un Munir que ya marcó en el duelo de la primera vuelta en el Estadio de Gran Canaria, en el 12'. Tanto que obligó al Barça a ir a remolque en busca de una remontada que firmaron, finalmente, con los goles de Ferran Torres en el 55' y de Ilkay Gündogan, de penalti, en el 93'. FICHA TÉCNICA. --POSIBLES ALINEACIONES. FC BARCELONA: Ter Stegen; Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez, Cancelo; Gündogan, Sergi Roberto, Fermín; Lamine Yamal, Lewandowski y João Félix. UD LAS PALMAS: Valles; Alex Suárez, Saúl Coco, Mármol, Cardona; Loiodice, Muñoz, Kirian; Munir, Sandro y Moleiro. --ÁRBITRO: Busquets Ferrer (C. Balear). --ESTADIO: Estadi Olímpic Lluís Companys. --HORA: 21.00/Movistar LaLiga TV.