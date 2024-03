Polonia asegura que los países del Eurocuerpo conocían con antelación la destitución del jefe del Estado Mayor

Las autoridades de Polonia han asegurado este jueves que el resto de los países integrantes del Eurocuerpo --Alemania, Francia, España, Bélgica y Luxemburgo-- conocían "con la suficiente antelación" la reciente destitución del jefe del Estado Mayor del órgano por un presunto caso de espionaje. Las autoridades polacas destituyeron en la víspera al jefe del Estado Mayor del Eurocuerpo, el general Jaroslaw Gromadzinski, y abrieron una investigación en su contra para recabar información ante un presunto caso de espionaje. En su lugar fue nombrado el teniente general Piotr Blazeusz. Aunque el Ministerio de Defensa polaco no brindó más información al respecto, el propio general Gromadzinski publicó un mensaje en su perfil en redes sociales en el que aseguraba no tener nada que reprocharse y haber defendido en todo momento los valores de la institución castrense de Polonia. Ahora, el ministro de Defensa, Wladislaw Kosiniak-Kamisz, ha señalado que las autoridades militares de Polonia mantuvieron ya el miércoles una conversación con la parte francesa, quienes señalaron que este es un "asunto interno" polaco, y es Varsovia quien debe tomar las decisiones al respecto. "No hay ninguna preocupación entre nosotros y los aliados", ha manifestado el ministro de Defensa Kosiniak-Kamisz, que además ha asegurado que si la investigación abierta contra el general finalmente no evidencia las acusaciones de espionaje, Gromadzinski "regresará a la normalidad del servicio", recoge PAP. Gromadzinski asumió el cargo como jefe del Estado Mayor del Eurocuerpo, con sede en Estrasburgo (Francia), el pasado mes de junio, convirtiéndose así en el primer polaco en asumir este cargo. Anteriormente había sido primer comandante de la 18ª División Mecanizada del Ejército de Tierra de Polonia en 2018. El Eurocuerpo es un estructura militar de reacción rápida que coopera con la Alianza Atlántica y la Unión Europea, si bien las decisiones las toman los ministros de Defensa y de Exteriores de los Estados miembros: Alemania, Francia, España, Bélgica, Luxemburgo y Polonia, que se unió en 2022.