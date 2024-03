La Comisión Electoral de Sudáfrica excluye al expresidente Jacob Zuma de las elecciones generales

La Comisión Electoral de Sudáfrica ha excluido al expresidente Jacob Zuma, condenado a 15 meses de prisión por desacato en el marco de una investigación por corrupción, de las elecciones generales convocadas para el 29 de mayo en el país africano. La Comisión ha asegurado en una rueda de prensa que su decisión ha sido unánime y ha señalado que ha informado de ello a la formación uMKhonto weSizwe (Lanza de la Nación), que asume su nombre de la disuelta ala paramilitar del gubernamental Congreso Nacional Africano (ANC), fundada por Nelson Mandela, según el diario 'Sowetan'. Si bien la Comisión no ha dado detalles sobre los motivos de la exclusión, el partido por el que se postula Zuma puede apelar la decisión hasta el 2 de abril o presentar a otro candidato. Esto se produce después de que un tribunal rechazara una petición presentada por ANC para impedir el registro del citado partido. Zuma, que dimitió en 2018 asediado por una batería de escándalos y que posteriormente fue condenado por desacato en el marco de uno de los procesos por supuesta corrupción abiertos contra él, ha criticado duramente a su sucesor, Cyril Ramaphosa, acusándole de no atajar las crisis que atraviesa el país. La caída de Zuma tuvo lugar en medio de la indignación popular por el peso de la familia Gupta, de origen indio, en la economía y la política del país africano, acusaciones que fueron recogidas en un informe de la ex Defensora Pública sudafricana --figura equivalente al Defensor del Pueblo-- Thuli Madonsela titulado 'La captura del Estado'.