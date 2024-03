La Casa Blanca remarca que "el periodismo no es delito" tras la prórroga del arresto de Evan Gershkovich en Rusia

La Casa Blanca ha remarcado este miércoles que "el periodismo no es delito" después de que un tribunal de Moscú decretara una nueva prórroga del arresto del periodista estadounidense Evan Gershkovich, acusado de espionaje y detenido hace casi un año. "Ayer mismo, Rusia prorrogó su detención tras otra audiencia falsa. En la vista, las autoridades rusas ni siquiera aportaron ninguna prueba de delito. De hecho, no han aportado ninguna justificación real para retenerlo. Esto se debe a que no ha hecho nada malo. El periodismo no es delito", ha declarado la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, durante una rueda de prensa. En este contexto, la portavoz ha hecho mención a que este viernes se cumplirá un año desde que este periodista fue detenido y encarcelado "injustamente" en Rusia, mientras que ha prometido que Washington seguirá trabajando cada día para conseguir su liberación. "Seguiremos oponiéndonos a los intentos de Rusia de utilizar a los estadounidenses como moneda de cambio. Y seguiremos manteniéndonos firmes contra todos aquellos que pretendan atacar a la prensa o atentar contra los periodistas", ha aseverado. Gershkovich, que colaboraba con el 'Wall Street Journal', fue detenido el 29 de marzo de 2023 en la ciudad de Ekaterimburgo y posteriormente acusado de recabar información secreta relativa a las actividades del Grupo Wagner, implicado en la ofensiva militar en Ucrania. Por ahora, permanecerá en prisión provisional al menos hasta el 30 de junio. La detención del periodista tuvo lugar días después de que el citado diario estadounidense publicara un artículo suyo bajo el titular 'La economía de Rusia está empezando a desmoronarse'. Gershkovich se convirtió así en el primer periodista estadounidense detenido en territorio ruso desde el final de la Guerra Fría. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró en febrero en una entrevista con el periodista estadounidense Tucker Carlson la posibilidad de liberar al Gershkovich, siempre y cuando observara "pasos recíprocos" por parte de las autoridades norteamericanas. Washington y Moscú han acordado en el pasado varios canjes de presos.