Crónica del Bayern Múnich - Barça, 79-87

El Barça ha ganado este jueves al Bayern de Múnich (79-87) en el BMW Park en un duelo que era de vital importancia de cara a ser cabeza de serie en los 'Playoffs', y que se llevaron los blaugranas gracias a una gran primera parte y a saber sufrir al final para dejar atrás el bache de dos derrotas seguidas lejos del Palau Blaugrana, con una gran actuación de Jabari Parker. Llegó a ganar el Barça de 22 puntos, en dos ocasiones distintas, pero dejó que el Bayern de Pablo Laso se pusiera únicamente a 6 puntos tras unos tiros libres de Vladimir Lucic a 1:04 minutos del final. Pero todo quedó en un susto, el Barça supo reconducir la situación y firmar una victoria clave en sus aspiraciones. El equipo blaugrana sigue dependiendo de sí mismo para ir a los 'Playoffs' con ventaja de campo. Por contra, el Bayern se complica muchísimo su continuidad en esta Euroliga y necesitará ganar y rezar con carambolas. Así de importante era este duelo para ambos equipos y los de Roger Grimau se impusieron. Con 30-47 al descanso tras un parcial de 11-22 en el segundo cuarto, el Barça parecía tener todo controlado. Buena actuación en ambos lados de la pista y un Bayern perdido. Pero la reacción local, firmada por el español Serge Ibaka y por un inspirado Nick Weiler-Babb, no fue suficiente para acabar con un Barça que, pese a ir de más a menos, supo aguantar el tipo en el tercer cuarto y jugar con el colchón de puntos en el cuarto. Tan solo tres jugadores 'culers' pasaron de los 10 puntos, pero esa actuación coral y no depender de nadie fue hasta bueno. Y eso que los triples locales en la segunda parte dieron alas a un Bayern que creyó en sí mismo y que no bajó los brazos en ningún momento. Ni en el 40-62 tras anotar Nico Laprovittola, igualando la máxima diferencia catalana ya bien entrado el tercer cuarto. El Barça se mantuvo arriba gracias en parte a los 15 puntos de Jabari Parker, desde la sombra y pareciendo no estar en la pintura. O a los 14 de Nico Laprovittola, con muñeca caliente en las jugadas finales. Pero también gracias a los intangibles, a esos números que no se ven. Y ahí destacó Ricky Rubio; apenas 6 tiros libres, pero con 5 rebotes, 4 asistencias y 2 robos en su haber. Un saber estar, una mayor experiencia, que acabó por decantar la balanza a favor del Barça cuando todo el BMW Park soñaba con la remontada. Sale el equipo blaugrana del pozo, tras perder contra Panathinaikos y Fenerbahçe, y encara con más tranquilidad las dos jornadas finales contra Maccabi, a domicilio, y ASVEL en el Palau Blaugrana, todavía con todo en juego. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: BAYERN MÚNICH, 79 - BARÇA, 87 (30-47, al descanso). --EQUIPOS. BAYERN MÚNICH: Edwards (6), Bolmaro (-), Lucic (13), Bonga (9) e Ibaka (17) --quinteto inicial--; Weiler-Babb (17), Francisco (8), Radoncic (1), Wimberg (2), Harris (6) y Kharchenkov (-). BARÇA: Satoransky (9), Laprovittola (14), Kalinic (8), Da Silva (4) y Vesely (12) --quinteto inicial--; Brizuela (3), Rubio (6), Hernangómez (9), Abrines (3), Parker (15) y Jokubaitis (4). --PARCIALES: 19-25, 11-22, 23-24 y 26-16. Sin eliminados. --ÁRBITROS: Belosevic, Nedovic y Balak. --PABELLÓN: BMW Park.