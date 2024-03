Anna Castillo se declara fan de la Reina Letizia

La Reina Letizia ha conseguido ganarse un hueco en el corazón de todos los ciudadanos, pero también de muchos rostros conocidos que no han tenido reparo a la hora de hablar públicamente de ella y reconocer su gran profesionalidad. A lo largo de estos últimos años muchos personajes públicos han desvelado algunas vivencias que han tenido con la monarca y todos ellos han destacado la gran cercanía que demuestra tener. Además, han elogiado su gran conocimiento y la preocupación que tiene de la actualidad. La última ha sido Anna Castillo, con la que hablábamos hace unos días y aprovechaba nuestras cámaras para declararse "fan" de la Reina Letizia: "Me encantaría que Letizia Ortiz sacara un documental de su vida. Me encantaría. Me interesa muchísimo ella". La actriz nos reconocía su admiración por Doña Letizia cuando nos contaba que "estoy a punto de terminar un proyecto que se llama 'su majestad' para Amazon, donde hago de reina de España, ni más ni menos. Y estoy a punto de terminar. Estoy como metida a tope en este proyecto ahora mismo, pero terminamos la semana que viene con muchas ganas de ver cosas y de que vayan saliendo cosas". Un proyecto que le ha hecho acercarse más a la figura de la monarca, a veces tan alejada de la realidad que por eso tiene ganas de conocer y adentrarse más en su mundo. Por último, la actriz nos confesaba que una de sus 'manías' en cada rodaje es quedarse con ropa: "Me quedo prendas de los personajes, pero me las quedo de recuerdo porque creo que es algo bonito". Tanto es así que "en 'La llamada' hubo un pantalón corto que era como del arco iris, como de estos teñidos que tenían mucho significado para el personaje y tal. Esos me los quedé" y también "en 'Girasoles silvestres' me quedé muchísima ropa. Ahora estoy rodando y ya estoy pidiendo mi próxima prenda, que es un pantalón negro muy acampanado, chulísimo".