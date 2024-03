La UE critica proceso "irregular y opaco" en Venezuela y pide respetar derecho de participación de oposición

La Unión Europea ha criticado este miércoles el "proceso irregular y opaco" en Venezuela tras las trabas que han impedido a líderes opositores registrarse en las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio y ha asegurado que deben respetarse los derechos civiles y políticos. "La UE está profundamente preocupada y lamenta el proceso irregular y opaco que ha impedido a algunos partidos de la oposición inscribir a sus candidatos presidenciales", ha señalado en respuesta a Europa Press el portavoz de Exteriores del bloque, Peter Stano. Estas palabras llegan tras la imposibilidad de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) de inscribir a la aspirante oficial, Corina Yoris, en el Consejo Nacional Electoral (CNE), y ha reivindicado a la "verdadera oposición" frente al "régimen" de Nicolás Maduro y sus "cómplices". En este sentido, Stano ha incidido en que deben respetarse todos los derechos civiles y políticos de los líderes de la oposición, "incluido el derecho a participar en elecciones auténticas". Stano ha reiterado la preocupación por la oleada de detenciones en el país, en particular de aliados de la dirigente opositora María Corina Machado, vencedora de las primarias de los principales partidos de la oposición en 2023 y que no pudo postularse por la inhabilitación política, siendo elegida Corina Yoris como sustituta. Así, ha recalcado el llamamiento a las autoridades venezolanas para que respeten el debido proceso y garanticen en todo momento la protección y la seguridad de los detenidos. Igualmente, ha insistido en que la UE mantiene su apoyo a la democracia y el Estado de Derecho en el país sudamericano, por lo que seguirá instando a Caracas a proteger los derechos civiles y políticos del pueblo venezolano para que haya un "proceso electoral competitivo, integrador y transparente". En el listado definitivo de los candidatos para las elecciones presidenciales del próximo mes de julio figura el nombre de Eduardo González Urrutia como aspirante de Mesa de la Unidad Democrática, absorbida por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD). Mientras que también ha logrado inscribirse el gobernador opositor del estado de Zulia, Manuel Rosales, quien sin embargo ha recibido las críticas de Machado ya que las principales voces opositoras no le conceden ningún tipo de aval político. "El régimen se quitó la careta y se puso en evidencia con sus cómplices", declaró Machado, evitando utilizar este término directamente contra Rosales.