Aumentan a 17 los muertos tras un ataque contra milicias proiraníes en bombardeos en el este de Siria

Al menos 17 personas han muerto y más de 32 han resultado heridas por los bombardeos ejecutados en la madrugada de este martes en la provincia siria de Deir Ezzor, en el este del país, contra milicianos proiraníes, destacando la muerte del asesor militar de la Guardia Revolucionaria de Irán Behruz Vahedi. El fallecimiento de este asesor ha sido confirmado por la agencia de noticias semioficial iraní Mehr. Los asesores militares de la Guardia Revolucionaria se encuentran presentes en Siria a petición del Gobierno sirio. Por su parte, el Ejército sirio ha informado sobre la muerte de siete militares y un civil en unos ataques que ha achacado a Estados Unidos y que además han dejado a 19 militares y trece civiles heridos. Sin embargo, el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos ha recalcado que entre las víctimas hay 16 ciudadanos extranjeros que pertenecerían a la Guardia Revolucionaria de Irán y un ingeniero civil de nacionalidad siria, sin poder confirmar la muerte de los militares sirios. Según el balance del organismo, con sede en Londres e informante en el país asiático, entre los heridos hay 22 miembros de milicias proiraníes y diez civiles. El bombardeo, perpetrado por "aviones no identificados", incluía entre los objetivos una residencia usada por la Guardia Revolucionaria en el barrio de Al Filat, en Deir Ezzor, una sede de la organización cerca de Al Abbas y dos puntos en Al Bukamal, cerca de la frontera con Irak. Además, se han registrado explosiones cerca de la localidad de Mayadín. Por su parte, la portavoz adjunta del Departamento de Defensa Estados Unidos, Sabrina Singh, ha asegurado que Washington "no llevó a cabo ataques aéreos en Siria" la pasada noche, según recoge el portal de noticias estadounidense The Hill. El Observatorio ha manifestado que los bombardeos han tenido lugar apenas horas después de que un avión iraní aterrizara en el Aeropuerto de Deir Ezzor --procedente de Damasco-- con miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán y equipo logístico, sin que Teherán se haya pronunciado al respecto. Según las fuentes consultadas por el organismo, la aeronave estaba cargada de equipos de comunicaciones y cámaras. Según ha declarado un funcionario israelí a Iran International, un medio de comunicación con sede en Londres y vinculado a la oposición, este ataque ha sido una respuesta de Israel a un intento de Irán de enviar armas a Cisjordania.