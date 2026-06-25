Hugo Broos y los secretos de Sudáfrica

Monterrey (México), 24 jun (EFE).- El belga Hugo Broos, seleccionador de Sudáfrica, afirmó este miércoles que la clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial fue la suma de tres ajustes internos para derrotar a Corea del Sur.

"Superamos los primeros minutos de muchos nervios, supimos controlar al rival, empezamos a ganar en el uno a uno y eso fue la gran diferencia respecto al partido que tuvimos en la presentación ante México", dijo el entrenador tras el partido del Grupo A jugado en Monterrey.

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Broos se mostró emocionado porque el triunfo por 1-0 le dio a su equipo la clasificación a la siguiente fase por primera vez en sus participaciones en el torneo.

"Es fantástico e histórico este momento de la clasificación para Sudáfrica, es algo que nos propusimos, nunca dejamos de creer y este es un justo premio para mis jugadores", expresó.

El triunfo permitió a los Bafana Bafana terminar en el segundo lugar del grupo A con 4 unidades, 5 menos que México y uno más que Corea del Sur.

"Es una experiencia fantástica. Sin duda es uno de los mejores momentos de mi carrera. Me voy contento porque con cada partido nos vamos haciendo mejores", expresó.

"Tuvimos grandes momentos, los jugadores hicieron un gran partido. Nos ayudó la velocidad que logramos implementar en algunos momentos del juego", explicó.

Sobre lo que viene, Broos dijo que están listos para medirse a rivales de mayor jerarquía.

"Sabemos que vendrán rivales más complicados, pero estaremos preparados para. El fútbol es así y confiamos en nosotros para seguir adelante", concluyó

Thapelo Maseko, autor del gol que le dio la clasificación a los sudafricanos, afirmó que en los partidos anteriores les había faltado fortuna para anotar y ganar.

"Estoy muy contento por el equipo porque conseguimos ganar. Creo que necesitábamos un poco de suerte en los últimos partidos, en los que habíamos hecho bien las cosas. Al fin tuvimos esa suerte que nos faltaba", concluyó el mejor jugador del partido.

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