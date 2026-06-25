La OEA expresa su preocupación por la situación en Bolivia y llama al diálogo

Ciudad de Panamá, 24 jun (EFE).- La Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó este miércoles una resolución en la que expresó su preocupación por la situación que atraviesa Bolivia, marcada por bloqueos que han afectado rutas estratégicas de abastecimiento, amenazas a infraestructuras críticas e interrupciones en la provisión de bienes y servicios esenciales, y llamó al diálogo entre las partes involucradas.

La resolución del organismo hemisférico, que se reunió esta semana en Panamá, destaca "los esfuerzos realizados por las instituciones bolivianas para preservar la estabilidad democrática" y subraya la importancia de mantener "el diálogo como vía fundamental para atender las demandas sociales y resolver los conflictos de manera pacífica".

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Asimismo, la OEA reconoció la necesidad de que las medidas adoptadas por las autoridades bolivianas "continúen garantizando el ejercicio de los derechos humanos", incluido el derecho a la protesta pacífica, junto con la preservación del orden público y la convivencia pacífica.

En ese sentido, el organismo dio la bienvenida al "despliegue de una misión de alto nivel de Estados Miembros para apoyar al gobierno boliviano democráticamente elegido en sus esfuerzos por restablecer la paz y garantizar el orden constitucional".

Los Estados miembros también instaron a todos los actores políticos y sociales a abstenerse de recurrir a la violencia y a "privilegiar los mecanismos democráticos e institucionales para canalizar sus demandas".

Asimismo, hizo un llamado a "fortalecer los espacios de diálogo y promover acciones orientadas a reducir las tensiones", con eso garantizar el respeto del orden constitucional y preservar la convivencia pacífica.

La OEA alentó igualmente al Gobierno boliviano a adoptar medidas legales y proporcionales para garantizar la seguridad de la población, proteger los derechos humanos y restablecer las condiciones necesarias para el funcionamiento normal de los servicios esenciales.EFE