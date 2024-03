Susan Kinyua, premio Harambee 2024: "Cuando educas a las mujeres, son conscientes del valor que tienen"

La economista keniana Susan Kinyua, galardonada este año con el premio Harambee en la 'Promoción e Igualdad de la Mujer Africana', destaca que el principal papel de las mujeres de Kenia dentro de la sociedad "es cuidar de las familias" aunque "en estos días incluso están contribuyendo económicamente". Por ello apuesta por su educación, para que sean "conscientes del valor que tienen" Esta es una de las circunstancias que se fomenta desde el proyecto Fanikisha (que significa 'gran avance') con el fin de lograr el emprendimiento, tanto empresarial como "integral" femenino, en este país africano. Esta iniciativa se lleva a cabo desde la Fundación Kianda, dirigida por Kinyua, cuyo trabajo reconoce el galardón de este año. El proyecto se desarrolla cerca de Nairobi y busca no sólo el empoderamiento completo de las mujeres para que puedan adquirir habilidades empresariales, emprender negocios competitivos y crear empleo, sino también aumentar su autoestima y ser autosuficientes. En cifras, más del 75% de las mujeres que han pasado por Kianda han podido acceder al mercado laboral. "Cuando educas a las mujeres, cuando las formas, lo que les enseñan es que sean muy conscientes de la dignidad que tienen. Y también eso les enseña a respetarse a sí mismas, a ser conscientes del valor que tienen, de dónde vienen, a dónde van", destaca Kinyua en una entrevista a Europa Press. El proyecto Fanikisha, en línea con las palabras de Kinyua, ha formado a más de 4.500 mujeres de 90 aldeas kenianas en habilidades empresariales y más del 80% de las beneficiarias han conseguido duplicar sus ingresos en seis meses, según destaca la Fundación Kianda, de la cual Kinyua es su coordinadora general de Proyectos y Directora de Sensibilización. Fanikisha consta de tres módulos: de habilidades comerciales, de habilidades profesionales y de tutoría y asesoramiento. El empoderamiento integral de las mujeres, que pasa por su salud mental, es otro de los ejes del programa y por eso ofrece mentoría y acompañamiento personal. Según destaca la Fundación Kianda, al final las mujeres no sólo quieren ser empresarias de éxito, sino también gozar de un "empoderamiento integral". Precisamente, Kinyua estudia actualmente la licenciatura en Psicoterapia, para abordar mejor la atención a las personas vulnerables. Como remarca, el Gobierno keniano apoya este tipo de proyectos y fundaciones que las llevan a cabo ya que contribuye a lograr sus metas. "El Gobierno está contento de que hagamos esto porque estamos ayudándolos a lograr sus objetivos", indica la economista. De hecho, la Fundación Kianda trabaja desde hace más de 60 años, como recuerda Kinyua, por lo que "es una marca, tiene un nombre conocido" y para las mujeres que buscan empleo y poseen un diploma que acredita que han participado en el programa eso "les abre muchas puertas". "LAS MUJERES TAMBIÉN COMPRAN Y SE CUIDAN" Sobre la situación de la mujer en Kenia, Kinyua apunta que "el primer papel" que tienen dentro de la sociedad es cuidar de las familias --donde la comunidad tiene un peso muy importante también, según remarca-- pero, debido a las circunstancias económicas actuales, también han de contribuir en este aspecto. "Los hombres solos no pueden apoyar a la familia. Así que las mujeres también compran y se cuidan. Para pagar las tarifas de la escuela porque la educación es gratis, especialmente en la escuela primaria, la escuela pública, pero necesitan comprar uniformes, libros, zapatos... Y cocinar, limpiar. Ese es el papel de las mujeres. Pero en estos días, incluso económicamente, las mujeres están contribuyendo", apunta Kinyua. El impacto del proyecto se produce gracias al "cercano seguimiento" que se hace "persona por persona", mujer por mujer, aunque Kinyua señala que uno de los retos es profundizar más en esta proximidad: "Es difícil tener ese seguimiento constante", lamenta. Mientras, la educación sigue siendo el pilar fundamental de una sociedad, tal y como indica Kinyua: "Educándolas, educar a las mujeres, creo que esa es la mejor manera". "Cuando tienes una educación, puedes ganar tu propia vida. Puedes hacer las cosas que quieras libremente, con libertad, sin sentir que necesito depender de otra persona. Porque hay mujeres que permanecen en situaciones muy difíciles porque se sienten atrapadas. No tienen opción. Pero con esto (el programa) pueden seguir con su vida", recalca. De hecho, las mujeres que participan en Fanikisha, y quieren iniciar o ya cuentan con un pequeño negocio, aprenden nociones de contabilidad y técnicas para sacarlo adelante, incrementar sus beneficios, ser más competitivas y crecer. TRAYECTORIA PROFESIONAL La economista Susan Kinyua desarrolla proyectos en la coordinación de proyectos en Kianda Foundation que capacitan a la mujer en Kenia para el emprendimiento empresarial, mejorando su futuro y generando un impacto positivo en la vida de su familia y en su entorno. Es licenciada en Banca y Finanzas, tras doce años trabajando en Barclays Bank, donde inició su carrera profesional realizando proyectos y funciones de gestión y liderazgo, preocupada por la situación social de la mujer en Kenia decidió cambiar de sector y escogió Kianda Foundation por estar centrada en la promoción de la mujer. Además, ha prestado servicios de consultoría para el programa 'Business & Life Skills' implementado en Camerún, Uganda, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Kazajstán.