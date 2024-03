Alex Baena: "Venir a la selección te hace mejor futbolista"

El centrocampista del Villarreal Alex Baena se muestra muy feliz de haber recibido la confianza de Luis de la Fuente tras su estreno en septiembre para estar con una selección española que ayudar a uno a ser "mejor futbolista" y en la que se siente "como en casa" por su paso por todos los escalones de las inferiores. "La primera vez siempre vienes un poco más nervioso, no conoces a los compañeros y bueno, ahora es un poco más diferente, vengo un poco más calmado, un poco más adaptado, siempre estoy muy contento de estar aquí", indicó Alex Baena en una entrevista a Europa Press durante la concentración de la selección. Para el andaluz, "siempre es muy bonito" estar con el combinado nacional "sea la primera o la última vez", y por ello no le da demasiada importancia a que haya entrado en la última lista antes de la definitiva para la Eurocopa de Alemania. "Puede ser que lo tengas un poco en mente, pero después queda un mes y medio o dos con tu club en los que puede pasar cualquier cosa y puedes estar o no estar. Hay que dar lo máximo posible para ponerle las cosas difíciles al seleccionador", advirtió. Y la posibilidad de estar en la EURO tampoco le hace ser más precavido a la hora de no lesionarse. "A lo mejor antes o después del partido sí que lo puedes pensar, pero cuando estás ahí dentro, no. Estás con tu club, que es el con el que estás todo el año, y tienes que dar lo máximo. Creo que muchas veces si no das el cien por cien, incluso te puedes lesionar antes", remarcó el centrocampista. La segunda llamada de Luis de la Fuente coincide también con un mejor momento personal y del Villarreal, al contrario que la primera del pasado mes de septiembre en la que había vivido "el cambio de entrenador" con la marcha de Quique Setién y había pasado "unos meses un poco difíciles a nivel personal". "Después con el cambio de entrenador (Pacheta) no salían los resultados, vino otro cambio y al final fueron unos 3-4 meses un poco duros. Creo que con la llegada del míster de ahora (Marcelino García) todo está mucho más claro, tenemos una idea de juego mucho más clara, somos más equipo y dentro del campo eso después se ve", añadió. Además, Alex Baena está sobresaliendo este año en la faceta de asistente y, con nueve, es el mejor de LaLiga EA Sports, algo que le "sorprende un poco" y que considera que es "sobre todo gracias a los compañeros que son los que las meten". En este sentido, como virtud principal del pasador, el almeriense opina que es "sobre todo conocer a tu compañero". "Según el que sea, darle el balón de una manera, al espacio, al pie, saber sus cualidades, sus movimientos. En el día a día lo vas viendo y vas conociendo también al compañero, y ya cuando estás en el campo, incluso muchas veces con los compañeros que tengo, sin mirar, ya sé dónde están o qué movimiento van a hacer, y es todo mucho más fácil", detalló. Sobre su posición en el campo, el futbolista admite que en el Villarreal juega "a lo mejor más por fuera", mientras que en la selección lo hace "más por dentro". "Pero al final más o menos es todo igual, cada uno con sus matices. Me siento muy cómodo tanto en el club como cuando vengo aquí según la posición. Al final estoy acostumbrado a jugar en todas las posiciones de arriba y creo que me adapto más o menos bien a cualquiera", recalcó. Pero hacerse un hueco en la Absoluta no es tarea fácil porque De la Fuente parece tener ya unos 'fijos' (Rodri, Zubimendi, Fabián y Merino) y casi le falta sólo rellenar el hueco dejado por la grave lesión de Gavi y los problemas físicos que no dejan tranquilo a Pedri. "Por mala suerte para la selección y para el país hemos tenido compañeros que se han lesionado. Mandarles un fuerte abrazo y ojalá que se recuperen y estén aquí lo antes posible. Yo intento sobre todo fijarme en los compañeros, aprender de ellos porque hace dos o tres años los estaba viendo por la tele y ahora tengo el placer de compartir vestuario con ellos. Venir aquí te hace mejor futbolista y aprendes de ellos del día a día", afirmó Baena. "YAMAL Y CUBARSÍ SON CASOS EXCEPCIONALES, SON JUGADORES DE OTRO NIVEL" El de Roquetas del Mar coincidió "un par de convocatorias en la Sub-21" con Luis de la Fuente, pero ha sido un jugador que ha pasado por todos los escalones del combinado nacional. "Desde que vienes desde pequeño te vas haciendo la idea de cómo es el juego en la selección y el día a día. Vas asentando un poco toda la idea y cuando vienes aquí es como estar en casa", señaló. Su caso es contrario al de Lamine Yamal o Pau Cubarsí, que han dado el salto a la Absoluta muy jóvenes y sin apenas pasar por el resto de selecciones. Para el centrocampista, los dos jugadores del FC Barcelona "son casos excepcionales". "Son jugadores de otro nivel. Lamine ya lo lleva demostrando un poco más que Pau, pero al final, también jugar en el Barça a ese nivel, con esa edad, creo que pocos jugadores lo hacen", confesó. Además de la Eurocopa, el verano también tiene Juegos Olímpicos, la competición que puede jugar por su "año natural" y que ve "más difícil". "Tampoco dependes de ti y a lo mejor te hace un pelín más de ilusión", remarcó. "Una Eurocopa la estás viendo desde que naces y ves a tus ídolos jugarla con la selección y te hace muchísima ilusión poder estar ahí algún día. Si pudiese elegir, ojalá ir y jugar las dos, yo encantado", apuntó. "Creo que ninguna de las dos es fácil, pero somos la selección española y siempre vamos a ser favoritos en cualquier torneo. Es una presión que nos debe de gustar también, la de ser importante y favorita, pero tampoco hay que tener la presión de tener que ganar sí o sí, que lo vamos a intentar porque queremos ganar, por supuesto, pero al final la etiqueta la pone la prensa y nosotros jugamos más el día a día", prosiguió sobre las opciones de éxito en las dos competiciones. "A ARABIA SAUDÍ NI PENSARLO" El almeriense, canterano del Villarreal, tampoco olvida el buen trabajo que hace el conjunto 'groguet' con la base, con otros casos en la Absoluta como Rodri Hernández o Gerard Moreno, o un Pau Torres que no ha venido en esta ocasión. "Llevo desde los 12 años ahí y cada año el Villarreal ha sacado mínimo uno o dos jugadores que ahora mismo están en la élite", recordó. "Creo que el Villarreal está haciendo las cosas muy bien, desde el primer equipo hasta lo más bajo de la cantera, que invierte mucho dinero y el presidente se involucra muchísimo en la cantera. Todo eso da sus frutos y este año que hemos tenido que, al principio, tirar de cantera y del filial y todo, al final nos han ayudado y también gracias a ello ahora tenemos esa estabilidad", prosiguió al respecto. Por otro lado, sobre la temporada del Villarreal, el andaluz celebra la mejoría actual del equipo tras la llegada de Marcelino García Toral e incluso vuelve a tener buenas opciones de jugar competición europea. "Si me preguntas hace un mes lo veíamos muy lejos, pero ahora llevamos 9 jornadas sin perder. Si seguimos en esta línea, pues por qué no. Somos el Villarreal, siempre hemos estado casi cada año en Europa y vamos a pelear hasta el último partido para poder estar ahí", avisó. Finalmente, de cara al futuro, Alex Baena deja claro que está "muy a gusto" en su actual club, pese a las informaciones del posible interés de equipos extranjeros como el Manchester City. Sí deja claro que a "Arabia Saudí, ni pensarlo". "No quiero salir del fútbol de élite de las cinco grandes ligas pero yo estoy muy bien en el Villarreal. Es mi casa, tengo contrato y estoy muy agradecido al club. Si mi nombre suena es porque estoy haciendo las cosas bien y eso siempre es bueno, pero intento pensar en el Villarreal hasta que termine la temporada y ya después lo que tenga que ser, será", sentenció.