Las granjas orgánicas aumentan el uso de pesticidas en su entorno

Una investigación publicada en la revista Science ha descubierto que la agricultura orgánica afecta significativamente la cantidad de pesticidas utilizados en los campos vecinos. La agricultura orgánica se remonta a hace miles de años, pero eso no significa que se comprendan completamente sus impactos. El nuevo estudio --de las universidades de California Santa Bárbara, Columbia Británica y Colorado Boulder--, encontró que este impacto depende de la densidad y el espaciamiento de los campos orgánicos y convencionales, y agrupar campos orgánicos podría proporcionar los mayores beneficios para todos los agricultores. "Encontramos que las tierras de cultivo orgánico generalmente conducen a una disminución en el uso de pesticidas en los campos orgánicos cercanos", dijo en un comunicado la autora principal Ashley Larsen, ecóloga de la Escuela Bren de Ciencias y Gestión Ambiental de UCSB. "Por el contrario, la agricultura orgánica conduce a un aumento pequeño, pero significativo, en el uso de pesticidas en los campos convencionales cercanos". Los autores sospechan que las diferentes respuestas reflejan una diferente dependencia de los métodos naturales de control de plagas, aunque admiten que los mecanismos son difíciles de probar con sus datos. Ha habido un impulso para aumentar la producción orgánica en los EE.UU., lo que plantea la pregunta de cómo esto afectará las plagas y el control de plagas en otras granjas. La mayoría de los estudios sobre pesticidas se han centrado en el nivel de campo, dijo Larsen, comparando métricas como la biodiversidad, la salud del suelo y el uso de pesticidas entre campos orgánicos y convencionales. Sin embargo, las plagas agrícolas y sus depredadores trascienden los límites del campo. Por eso, el grupo buscó comprender estas interacciones entre campos, a las que llaman "efectos de derrame". No está claro exactamente por qué ocurre esto, pero, dijeron los investigadores, puede tener que ver con cómo las medidas de control de plagas tomadas por las granjas orgánicas afectan el ecosistema en general. "Los campos orgánicos aprovechan los beneficios de los enemigos naturales que reducen la cantidad de plagas en sus campos, como pájaros e insectos que comen plagas problemáticas más pequeñas", dijo la coautora Claire Powers, ex estudiante de posgrado en Bren que ahora realiza su doctorado en CU Boulder. Estos depredadores y plagas luego se aventuran en los campos vecinos en busca de refugio y alimento. Los agricultores orgánicos pueden beneficiarse de una mayor abundancia o persistencia de los enemigos naturales de sus plagas, que pueden verse perjudicados por los pesticidas químicos en los campos convencionales. Por tanto, los agricultores orgánicos podrían beneficiarse de la agrupación. Por otro lado, una afluencia de insectos provenientes de campos orgánicos podría impulsar el uso de pesticidas químicos en campos convencionales, ya que estos campos tienen poblaciones más pequeñas y menos efectivas de esas especies beneficiosas.