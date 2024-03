Boluarte se compromete a acudir a la Fiscalía para responder sobre sus relojes de lujo

Lima, 22 mar (EFE).- La presidenta de Perú, Dina Boluarte, se comprometió este viernes a acudir a la Fiscalía para responder sobre varios relojes de lujo que ha utilizado en público y que han motivado una investigación preliminar en su contra por presuntamente no haberlos declarado y presunto enriquecimiento ilícito.

"Ante el Ministerio Público, quien por cierto ya me notificó, ya apersoné a mis abogados. Estaré como siempre diciéndole la verdad, no solo al Ministerio Público, sino al Perú en general", dijo Boluarte en una declaración a medios al afirmar que "no tiene ningún desbalance patrimonial".

A sus conciudadanos les dijo que cuando asumió el cargo, prometió "trabajar con las manos limpias" y prometió salir así del palacio presidencial el 28 de julio de 2026.

La Fiscalía de la Nación (general) abrió el lunes una investigación preliminar por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito y omisión de declaración de sus bienes, tras una denuncia periodística contra Boluarte por tener unos 15 relojes, alguno de ellos de lujo, sin haberlos declarado ante la autoridad electoral.

Hace unos días, Boluarte dijo que los relojes que usa en las ceremonias públicas son artículos de "antaño", tras confirmar que posee un Rolex valorizado en 14.000 dólares, y que son producto de su "esfuerzo".

Una investigación del portal La Encerrona reveló que Boluarte tiene varios relojes de lujo que no fueron declarados en su registro de propiedades ante el Jurado Nacional de Elecciones.

La mandataria aseguró, a preguntas de la prensa, este viernes que la Fiscalía "ha emitido una notificación, luego de la noticia que salió en diversos medios de comunicación".

"Ya hemos apersonado a nuestra defensa y, en cuanto permita la agenda (...) estaremos asistiendo a la Fiscalía con la verdad como siempre he dicho, no le corro a ella, porque la tengo en mi ADN", sostuvo.

Acerca de la posibilidad de la presentación de una moción de vacancia (destitución) por parte del partido marxista Perú Libre, por el que fue elegida como vicepresidenta en la candidatura que encabezaba Pedro Castillo a la jefatura de Estado y del que formó parte hasta 2022, aseguró que no le preocupa.

"Quiero extender mi brazo de trabajo articulado que siempre hemos tenido con los congresistas demócratas que les interesa el desarrollo del país y no como aquellos congresistas que solo miran sus intereses ideológicos. El Perú no se puede desarrollar si nos enmarcamos en ideologías radicales", dijo acerca de sus excompañeros de militancia.