La UE sopesa unirse a EE.UU. en la revisión de los riesgos de los chips chinos

(Bloomberg) -- La Unión Europea está considerando una revisión formal de la medida en que sus empresas utilizan chips heredados o de gama baja de China, uniéndose así a Estados Unidos en el señalamiento de un riesgo potencial para la seguridad nacional y las cadenas de suministro mundiales.

La UE evalúa la posibilidad de investigar hasta qué punto dichos semiconductores están integrados en las redes industriales, según un borrador del proyecto de trabajo al que tuvo acceso Bloomberg News. Tal medida reflejaría la iniciativa de la Administración Biden para evaluar los riesgos de depender de los chips, que no son de vanguardia pero sí vitales para Ejércitos y sectores que van desde los vehículos eléctricos hasta la infraestructura.

Un estudio de la Comisión Europea podría marcar un primer paso hacia la adopción de medidas conjuntas con EE.UU., incluidas restricciones u otros controles. A Washington le preocupa que la creciente inversión china en este campo ayude a las empresas del país asiático a dominar el suministro, como ya lo han hecho en la energía solar y el acero.

Según el borrador, que aún no está terminado, la UE y EE.UU. seguirán recopilando y compartiendo información no confidencial y de inteligencia de mercado sobre políticas y prácticas ajenas a este, comprometiéndose a consultarse mutuamente sobre las acciones previstas. Además, ambos podrán desarrollar medidas conjuntas o de cooperación para hacer frente a los efectos distorsionadores en la cadena mundial de suministro de semiconductores heredados. El borrador se presentará durante la conferencia del Consejo de Comercio y Tecnología de la UE y EE.UU. que se celebrará en abril en Bélgica.

Representantes de la comisión no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Los llamados chips heredados son esenciales en toda la economía mundial. China ha invertido en fábricas para aumentar la oferta, y a ambos lados del Atlántico les preocupa que esto pueda distorsionar el mercado o provocar dependencias significativas.

La posible evaluación es uno de los varios puntos de la agenda previstos para la conferencia entre la UE y EE.UU. del mes próximo, según el borrador del comunicado. Como parte de la cumbre, la UE y EE.UU. tratarán de ampliar por otros tres años sus acuerdos de colaboración sobre un mecanismo de alerta rápida destinado a identificar interrupciones en la cadena de suministro, así como un mecanismo para compartir información sobre las ayudas públicas concedidas al sector de los semiconductores.

