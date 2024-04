Previa del FC Barcelona - Valencia

El FC Barcelona tratará de evadirse este lunes ante el Valencia en el Estadi Olímpic Lluís Companys (21.00 horas/DAZN), en el último partido de la trigésima tercera jornada de LaLiga EA Sports, del festival de emociones en el que vive envuelto desde hace unas semanas para tratar de atar la segunda plaza, nuevo principal objetivo de la temporada, en un partido en el que el conjunto 'che' quiere apurar sus opciones europeas. Eliminado de la 'Champions' por la remontada del Paris Saint-Germain en Barcelona (1-4) y desahuciado de la pelea por LaLiga con su derrota ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu (3-2), los azulgranas han agotado ya todas sus opciones de esta temporada. La continuidad de Xavi Hernández, en cambio, ha modificado en parte el ambiente pesimista que reinaba en 'Can Barça'. Si a finales de enero anunciaba que no continuaría el próximo curso al frente del banquillo culé, esta misma semana el de Terrassa anunciaba junto al presidente Joan Laporta que había meditado la decisión y que finalmente volverá a dirigir al equipo en la campaña 2024-25. Antes, querrá confirmar el "objetivo mínimo" del club: entrar en 'Champions' y atar la segunda posición de la tabla. Y es que Xavi ya da por perdido el campeonato, con el equipo sumando 70 puntos, a 14 -aunque con un partido menos- de los blancos a falta de cinco jornadas para la resolución, y todo pasa por ser el primero del resto, para lo que tendrá dejar atrás las derrotas ante parisinos y madrileños y buscar un triunfo frente a un rival con el que empató en la primera vuelta en Mestalla (1-1). "Por no haber hecho los deberes tenemos que dar un plus. Tenemos que revertir de alguna manera esta situación, acabando bien la temporada, con buenas sensaciones, y tenemos el objetivo de quedar segundos en la clasificación. El objetivo mínimo de entrar al Champions lo tenemos muy cerca. Queremos quedar segundos", aseguró el preparador blaugrana. El premio, un segundo puesto que garantiza la disputa de la Supercopa de España y, por lo tanto, disputar un título más en 2025. El Girona (71), con su victoria ante la UD Las Palmas (0-2), le ha arrebatado, al menos de manera momentánea, esa segunda plaza, y la próxima semana los dos equipos catalanes se verán las caras en Montilivi. A las bajas del lateral Alejandro Balde y del centrocampista Gavi, el conjunto culé ha añadido en los últimos días la del centrocampista neerlandés Frenkie de Jong, pilar fundamental en el esquema de Xavi y que sufrió un esguince en el tobillo derecho en el Clásico. Enfrente, el Valencia (47) sueña todavía con alcanzar plazas europeas. El séptimo puesto, al inicio de la jornada en poder de un Real Betis (48) que afronta el derbi sevillano, estaba a solo un punto del cuadro 'che'. Fueron precisamente los verdiblancos, que asaltaron Mestalla la semana anterior (1-2), los que le hicieron caer de la zona continental y cortaron su racha de dos victorias consecutivas -ante Granada (0-1) y Osasuna (0-1)- y tres jornadas sin perder. El técnico valencianista, Rubén Baraja, seguirá sin contar con los lesionados Mouctar Diakhaby, José Luis Gayà y Roman Yaremchuk, aunque estos dos últimos encaran la recta final de sus lesiones. FICHA TÉCNICA. --POSIBLES ALINEACIONES: FC BARCELONA: Ter Stegen; Koundé, Cubarsí, Araujo, Cancelo; Christensen, Pedri, Gündogan; Lamine Yamal, Raphinha y Lewandowski. VALENCIA: Mamardashvili; Thierry, Mosquera, Cenk Özkacar, Jesús Vázquez; Guillamón, Almeida, Pepelu; Fran Pérez, Diego López y Hugo Duro. --ÁRBITRO: De Burgos Bengoetxea (C.Vasco). --ESTADIO: Olímpic Lluís Companys. --HORA: 21.00/DAZN.