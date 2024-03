Vicky Martín Berrocal y Enrique Solís evitan confirmar su historia de amor

Hace unas semanas conocíamos el nuevo y sorprendente romance entre Vicky Martín Berrocal y Enrique Solís y este miércoles la revista ¡HOLA! ha publicado en sus páginas de papel couché otras imágenes de los dos tortolitos disfrutando de una escapada -de lo más romántica- a Roma. Muy cariñosos, sin separarse ni un solo centímetro y demostrando en todo momento que están saboreando una de las etapas más dulces de su vida, Enrique y Vicky se comían a besos por las calles de la ciudad del amor... pero, ¿qué tienen que decir al respecto? Hoy le hemos preguntado a la diseñadora cómo se encuentra tras este segundo reportaje con Enrique y lo cierto es que nos hemos encontrado con una sonrisa por respuesta... y es que parece que, lejos de comentar el momento tan especial que vive, quiere la mayor discreción posible al respecto. Por su parte, también hemos visto a Enrique y ha actuado de la misma manera: ha guardado silencio, pero ha mostrado una sonrisa en su rostro al ser preguntado por este viaje romántico que ambos han realizado para celebrar por adelantado el 51 cumpleaños de la diseñadora. Aunque no se esconden cuando quedan juntos para disfrutar de su amor, lo cierto es que todavía no han colgado ninguna fotografía en redes sociales pregonando su relación a los cuatro vientos... pero también es verdad que ambos han sido muy discretos con sus relaciones anteriores, por lo que no cabe extrañar que todavía tenga que pasar tiempo para que les veamos juntos.