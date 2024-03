Temas del día de EFE News Latino del martes 12 de febreo de 2024

(actualiza con entrevista a Josep Borrell)

Naciones Unidas - El Alto Representante de política exterior de la UE, Josep Borrell, dijo hoy en una entrevista con EFE en Nueva York que la Unión Europea no tiene ningún interés en "echar a Rusia en los brazos de China", y en ese sentido "lo importante es que China no se convierta en apoyo militar de Rusia".

Nueva York - Sesión del Consejo de Seguridad sobre la cooperación entre la ONU y la UE. Participa el Alto Representante de Política Exterior, Josep Borrell, que tiene previsto tratar las guerras de Gaza y Ucrania y la respuesta europea en ambos conflictos.

EEUU ELECCIONES

Washington - El presidente de EE.UU., el demócrata Joe Biden, y su rival, el exmandatario republicano Donald Trump, se enfrentan este martes a primarias en Georgia, Misisipi, Washington y Hawái, donde ambos podrían hacerse con el número necesario de delegados para proclamarse matemáticamente candidatos para las elecciones de noviembre.

HAITÍ CRISIS

San Juan - El primer ministro de Haití, Ariel Henry, dimitirá tras "el establecimiento de un consejo presidencial de transición y el nombramiento de un primer ministro interino", anunció el presidente de turno de la Comunidad del Caribe y líder de Guyana, Irfaan Ali.

AGENDA INFORMATIVA

Miami.- EEUU ESPACIO.- Los cuatro tripulantes de la séptima misión espacial comercial de la NASA y SpaceX han amerizado este martes en la costa de Pensacola (Florida) tras habitar seis meses en la Estación Espacial Internacional (EEI).

Washington.- DEMOCRACIA LIBERTAD.- El Congreso Mundial para la Libertad, una organización en defensa de la democracia, denuncia en una conferencia de prensa la hipocresía de distintas elecciones convocadas este año en varios países, incluido Venezuela, y un incremento del peligro para los activistas políticos. Al acto asistirán el opositor venezolano Leopoldo López y el nicaragüense Félix Maradiaga.

Washington.- EEUU BIDEN.- El fiscal especial Robert Hur, quien investigó al presidente estadounidense, Joe Biden, por la posesión indebida de documentos clasificados, testifica ante el comité judicial de la Cámara Baja.

Washington.- EEUU INFLACIÓN.- La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) publica los datos de inflación de Estados Unidos del mes de febrero.

Nueva York.- EE.UU. ARTE.- Rueda de prensa para presentar la Bienal de arte de 2024 en el Whitney Museum, "Even Better Than the Real Thing", que contará con la participación de cerca de 80 artistas de talla internacional.

