EEUU anuncia un nuevo paquete de 300 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania

La Administración de Estados Unidos ha anunciado este martes un nuevo paquete de ayuda militar para las Fuerzas Armadas de Ucrania valorado en 300 millones de dólares --casi 275 millones de euros-- gracias a unos fondos generados como resultado de ahorro en contratos de armas del Pentágono. Así lo ha detallado el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, este martes en rueda de prensa, donde ha señalado que el nuevo paquete de ayuda armamentística incluye municiones de artillería, misiles antiaéreos y sistemas antiblindaje, entre otras capacidades. "Cuando las tropas rusas avanzan, y sus armas disparan, Ucrania no tiene suficiente munición para disparar de vuelta. Esto está costando terreno, está costando vidas. Y nos está costando a nosotros, Estados Unidos y la alianza de la OTAN, estratégicamente", ha aseverado el asesor de Seguridad Nacional. De acuerdo con Sullivan, estos suministros tan solo cubrirán las necesidades ucranianas "un par de semanas", y ha incidido en que este paquete de 300 millones "no es suficiente para satisfacer las necesidades del campo de batalla en Ucrania y no impedirá que se queden sin municiones en las próximas semanas". "No hace falta decir que este paquete no desplaza ni debería retrasar la necesidad crítica de aprobar el proyecto de ley bipartidista de seguridad nacional", ha añadido. Los republicanos del Congreso bloquean a día de hoy un paquete de ayuda a Ucrania, Israel y Taiwán y lo supeditan a la situación fronteriza en México. La Administración Joe Biden ha venido advirtiendo durante semanas de que no contaba con la financiación necesaria para seguir enviando rondas de ayuda militar a Ucrania, con lo que las autoridades han tenido que detallar que estos fondos provienen de una serie de "ahorros" no previstos, recoge CNN. Este es el primer paquete de ayuda militar estadounidense a Ucrania desde finales de diciembre. En aquél momento, el Departamento de Defensa remitió una carta al Congreso en el que incidía en que, con aquella ronda de asistencia, el Pentágono había "agotado los fondos disponibles para asistencia de seguridad". Esta no es la primera vez que el Pentágono anuncia fuentes de financiación adicionales e inesperadas para Ucrania, pues ya el año pasado Washington informó de que había descubierto un error contable que llevó al Departamento de Defensa a sobrevaluar en 6.200 millones de dólares --5.670 millones de euros-- la ayuda a Ucrania. Aquél error contable brindó a la Administración Biden la posibilidad de prestar asistencia militar a Ucrania durante más tiempo de lo previsto. Desde la última entrega estadounidense, Ucrania se ha enfrentado a una falta de armamento que ha ido acompañada de la pérdida de terreno en favor de Rusia. El caso más sonado fue el de la localidad de Avdiivka, en el este de Ucrania, donde las tropas rusas lograron tomar la población tras más de un mes de asedio. Esta situación también ha motivado a potencias europeas, con República Checa al frente, a comprometerse a la compra de munición para más tarde suministráselas a Ucrania.