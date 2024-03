Boris Johnson se reunió extraoficialmente con Maduro para hablar del "proceso democrático"

El ex primer ministro de Reino Unido Boris Johnson mantuvo el mes pasado una reunión en Venezuela con el presidente del país, Nicolás Maduro, en un encuentro extraoficial donde ambos discutieron la situación del "proceso democrático" en el país latinoamericano. La reunión fue confirmada por un portavoz del ex primer ministro al dominical del 'The Times' y caracterizó el encuentro como una conversación que contó con "apoyo explícito" del actual ministro de Exteriores británico, David Cameron, aunque siempre a título personal. Las conversaciones, según el portavoz, giraron en torno a la "necesidad", como trasladó Johnson a Maduro, "de que Venezuela abrace un proceso democrático en condiciones". El ex primer ministro "dejó claro en repetidas ocasiones que no habrá esperanza de normalización con Venezuela hasta que el país abrace la democracia y respete la integridad territorial de sus vecinos". La visita de Johnson tiene lugar en medio del conflicto abierto entre Venezuela y Guyana por el Esequibo, una disputa que data de hace casi dos siglos, si bien ha sido hace cinco años con el descubrimiento de importantes yacimientos petroleros bajo sus aguas cuando se reavivó un conflicto cuyo último episodio, la proclamación por parte de Caracas de una ley para anexionarse el territorio, está lejos de ser el último de un conflicto con altos y bajo a lo largo de la historia.