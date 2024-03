(Crónica) El Arsenal sufre para vencer al Brentford y ocupar el liderato provisional

El Arsenal ganó por 2-1 al Brentford, con un cabezazo salvador de Kai Havertz, y se puso como líder provisional de la Premier League durante una jornada 28 que este sábado vio al Manchester United vencer por 2-0 al Everton, gracias a dos penaltis provocados por Álex Garnacho, y también al Wolverhampton Wanderers batir en casa al Fulham (2-1). El duelo más atractivo del día se vivió en el Emirates Stadium, donde los locales abrieron el marcador en el minuto 19 gracias a un gol de Declan Rice, que en el área rival cabeceó a la red un preciso centro de Ben White con la diestra. Al borde del descanso, el Brentford empató por obra de Yoane Wissa tras un enorme fallo de Aaron Ramsdale al despejar. Sin embargo, los pupilos de Mikel Arteta no flojearon y durante toda la segunda mitad empujaron hasta encontrar botín en el 86', cuando un pase filtrado por Martin Odegaard al desmarque de Ben White precedió un centro templado que remató Havertz con la testa y a bocajarro. Esto puso al Arsenal con 64 puntos en el liderato y dejó al Brentford abajo, con 26. Por otra parte, en Old Trafford, los 'diablos rojos' salvaron los muebles ante un Everton que disparó más, pero sin tino. Garnacho forzó un penalti en el minuto 12, marcado por Bruno Fernandes, y otro en el 36', transformado por Marcus Rashford. Este triunfo sirvió al Manchester United para alcanzar los 47 puntos y asentarse en la sexta posición; por contra, los 'toffees' van decimosextos con 25 puntos (tras su sanción). Además, en el Molineux Stadium, la victoria se quedó en casa por la mejor puntería de Rayan Aït-Nouri, autor del 1-0 para los 'wolves' al inicio de la segunda mitad. Un autogol de Tom Cairney amplió la ventaja local y un tanto de Alex Iwobi en el tiempo de descuento no impidió la derrota del Fulham, que tiene 35 puntos; mientras, el Wolverhampton suma 41. --RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA JORNADA 28 EN LA PREMIER LEAGUE. -Sábado. Manchester United - Everton 2-0. Bournemouth - Sheffield United 2-2. Crystal Palace - Luton Town 1-1. Wolverhampton - Fulham 2-1. Arsenal - Brentford 2-1. -Domingo 10 de marzo. Aston Villa - Tottenham. Brighton - Nottingham Forest. West Ham - Burnley. Liverpool - Manchester City. -Lunes 11. Chelsea - Newcastle.