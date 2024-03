'Yana-Wara' traza trágica historia de violencia de género y horror sobrenatural en el Perú indígena

El director peruano Tito Catacora ha presentado este miércoles en el 27 Festival de Cine de Málaga su película 'Yana-Wara', que compite en la sección oficial del certamen. Se trata de una trágica historia en blanco y negro que combina la violencia hacia las mujeres con el horror sobrenatural en una comunidad indígena del Perú. La trama sigue la historia de Yana-Wara, una niña de 13 años que empieza a tener visiones aterradoras tras haber sido tocada por los espíritus malignos que habitan en los lugares prohibidos del Ande. El realizador de la cinta, Tito Catacora, ha participado en una rueda de prensa posterior a la exhibición de su obra en el cine Albéniz, acompañado de la actriz Irma Doris Percca. La película ha sido escrita y comenzó a ser dirigida por el sobrino de Tito, Óscar Catacora, pero falleció durante el rodaje por una apendicitis. "Nosotros somos originarios de la cultura aymara del sur del Perú", ha explicado Tito Catacora nada más comenzar su intervención. La cinta, de hecho, está rodada en ese idioma: "Nuestro propósito siempre ha sido levantar nuestra identidad andina y, a través del cine, dar a conocer toda la sapiencia que nos han dejado nuestros ancestros", ha subrayado. Catacora ha relatado que, en la cultura aymara, "el espíritu maligno no es tan antagónico como es conceptualizado por el conocimiento occidental"; sino que "es tratable y es posible negociar": "Nosotros tenemos un concepto de la naturaleza no como materia internet, sino con vida y con sus propias necesidades y derechos", ha señalado. "Hoy en día el hombre simplemente depreda la naturaleza y ese ha sido los motivos por los que queríamos abordar cómo se invade muchas veces el espacio de esos seres", ha expuesto: "Las culturas originarias han sido atentadas y el racismo impera a todos los niveles. Hemos sufrido hasta el epistemicidio: nuestro pensamiento ha sido relegado". Catacora, que ha apuntado como referente a Wong Kar-wai, ha profundizado en el proceso de crear una película en aymara: "Al ser una película hablada íntegramente en lenguas originarias, no podemos apelar a actores profesionales, porque no los hay. Lo que tenemos que hacer es buscar en las mismas comunidades, invitarlos, ver sus cualidades artísticas y necesariamente llevar a cabo una formación". Uno de sus descubrimientos interpretativos es la actriz Irma Doris Percca, que ha comenzado su intervención con unas palabras en lenguas originarias. "Represento a todas las mujeres indígenas del Perú y del mundo. A pesar de que se han hecho luchas y hemos conseguido nuestros derechos; nunca se ve en la realidad, no se acciona, se queda en palabras, y eso duele", ha argumentado. "A través de la película, yo particularmente estoy dando a conocer al mundo que no es único en el Perú, sino que ocurre a nivel mundial esta violencia a las niñas, los niños y las mujeres", ha expresado: "Nosotras las mujeres sufrimos esa violencia. Nos cierran las puertas en las mismas comunidades, no nos dejan participar en las reuniones. Es muy fuerte el machismo".