Nuevo quebradero de cabeza para Isabel Pantoja. La madre biológica de Isa Pi vuelve a España dispuesta a todo

En el ojo del huracán mediático por sus imágenes paseando cogida del brazo por Córdoba con su buena amiga Mariló de la Rubia, y volcada completamente en su carrera musical cuando se cumplen 50 años en el mundo de la canción -este mismo lunes ha anunciado la salida a la venta de su doble disco aniversario- un nuevo quebradero de cabeza sacude a Isabel Pantoja. Y es que la madre biológica de Isa Pantoja, Roxana Luque, ha reaparecido por sorpresa para anunciar su inminente regreso a España y su intención de ir a por todas para retomar el contacto con su hija y, de paso, poder ver a la tonadillera. Unos planes que ha revelado en exclusiva al programa 'Así es la vida', y que pasan no solo por poder ver por fin a la hermana de Kiko Rivera -ya que en sus anteriores visitas a nuestro país para sentarse en diferentes platós de televisión- sino también por ir a la finca de la cantante de 'Se me enamora el alma' para intentar forzar un encuentro. "Quiero anunciarles que estoy viajando a España muy pronto, para ser más precisos, estoy llegando en mayo porque las esperanzas de contactarme con Isa aún siguen intactas. Verla a ella y poder abrazarla, que es mi sueño. Voy a visitar Cantora", ha asegurado la peruana, dispuesta a todo para recuperar a la hija a la que dio en adopción cuando tan solo era un bebé. Un inesperado regreso el de Roxana sobre el que Isa ha evitado pronunciarse cuando la ha abordado un reportero de 'Así es la vida' a las puertas de Mediaset. Y es que a pesar de que no mantiene ningún tipo de relación con Isabel Pantoja desde hace un año, la joven no pierde las esperanzas de acercar posturas con la artista y sin duda esto sería un grave escollo, por lo que todo apunta a que una vez más dirá "no" a la posibilidad de conocer a su madre biológica. Una reticencia a reencontrarse con su progenitora no solo por no hacer daño a la folclórica, sino también porque Isa habría transmitido a su entorno que lo que no le gusta de Roxana es que siempre que ha intentado contactar con ella lo ha hecho a través de los medios de comunicación, lo que le hace sospechar que detrás no hay solamente amor por ella y ganas de recuperar el tiempo perdido, sino un interés económico para sacar provecho de que es la hija de Isabel Pantoja.