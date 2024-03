Maduro acusa a la CIJ de ser un "cómplice indirecto del genocidio" en la Franja de Gaza

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha acusado a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de ser un "cómplice indirecto del genocidio que ejecuta el Gobierno sionista de Israel" contra los palestinos en la Franja de Gaza. "La Corte Internacional de Justicia y esos organismos judiciales multilateral son cómplices indirectos del genocidio que ejecuta el Gobierno sionista de Israel contra loa habitantes de la Franja de Gaza, con su silencio", ha declarado durante la retransmisión de su programa Con Maduro+. El mandatario ha criticado la decisión de la CIJ de ordenar a Israel "tomar todas las medidas posibles" para prevenir un genocidio en Gaza, puesto que el organismo no ha hecho nada al "estar en manos del imperio global de Occidente, que está en manos de las transnacionales". "Venezuela no acepta colonialismo judicial de nadie, y ahora menos que el mundo está cuestionando a ese sistema que está agotado y, ¿por qué está agotado? Porque estamos viendo en vivo y en directo un genocidio del sionismo israelí contra el pueblo de Palestina y esos organismos no hacen nada", ha recalcado. La CIJ forma parte de la estructura de la ONU y sus sentencias son por tanto jurídicamente vinculantes para todos los Estados miembro de la organización. Sin embargo, carece de herramientas propias para que se apliquen. El caso de la CIJ, en una demanda presentada por Sudáfrica, está en una fase inicial y puede demorarse durante años hasta una sentencia en firme, no recurrible. Israel inició una ofensiva en la Franja de Gaza en respuesta a los ataques de Hamás del pasado 7 de octubre, que se saldaron con 1.200 muertos y 240 rehenes. Desde entonces, las autoridades palestinas han notificado la muerte de más de 30.500 personas, a las que se suman otras 412 en Cisjordania y Jerusalén Este por las acciones de las fuerzas de seguridad y de colonos israelíes.