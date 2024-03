Instagram permite editar los mensajes directos hasta 15 minutos después de ser enviados

Meta ha implementado una nueva opción para los mensajes directos (DM) en Instagram, con la que permite a los usuarios editar los mensajes hasta 15 minutos después de ser enviados, para corregir errores o rectificar la información enviada. La red social propiedad de Meta continúa implementando novedades para mejorar la experiencia de los usuarios, en esta ocasión, a la hora de comunicarse con otras personas a través de los mensajes directos, como la posibilidad de fijar hasta tres chats en la zona superior de la bandeja de entrada, anunciada este lunes. Siguiendo esta línea, Instagram ha anunciado una nueva función con la que permite editar mensajes directos con un margen de tiempo de hasta 15 minutos tras ser enviados, de cara a facilitar que los usuarios puedan corregir errores. Tal y como ha explicado la compañía en un comunicado en su blog, se trata de una opción diseñada para poder rectificar ya sea un error tipográfico, un fallo de información en el mensaje o "simplemente algo que no suena bien". Para realizar cualquier cambio, bastará con mantener presionado el mensaje enviado que se desee editar y, tras ello, escoger la opción de 'editar' en el menú desplegarle. CONFIRMACIÓN DE MENSAJES LEÍDOS Además de la posibilidad de editar mensajes, Instagram también ha implementado una opción para activar y desactivar las confirmaciones de lectura. De esta forma, los usuarios podrán escoger si permitir que el resto de personas sepan que se ha abierto el chat y se han leído sus mensajes o, por el contrario, ocultar esta información. En concreto, esta opción está disponible a nivel general para todos los chats, sin embargo, los usuarios también pueden configurarla para que solo esté activada o desactivada para algunas conversaciones concretas. GUARDAR PEGATINAS Y NUEVOS TEMAS Por otra parte, Instagram ha compartido que los usuarios ya pueden guardar sus 'stickers' favoritas en los chats de mensajes directos, de manera que puedan acceder a ellas fácilmente y utilizarlas en las conversaciones. Con todo ello, la red social también ha agregado nuevos temas para personalizar los chats, de manera que los usuarios puedan escoger un fondo para ajustarse a la temática que se esté tratando en la conversación. Tal y como ha detallado Instagram, ya sea que se esté planeando una reunión o se envíen unas bromas divertidas con amigos "hay un tema para eso". Así, los nuevos temas incluidos están relacionados con el Amor, las golosinas Lollipop y la serie Avatar: The Last Airbender, entre otros.