Carmen Borrego, de rebajas con su marido antes de poner rumbo a 'Supervivientes'

"Muerta de miedo" y con la preocupación de que sea en los Cayos Cochinos cuando se venga abajo y pase el duelo por la muerte de su madre, María Teresa Campos, que no se ha permitido en los últimos meses en los que no ha parado de trabajar en ningún momento. Carmen Borrego se sinceraba en '¡De viernes!' 48 horas antes de poner rumbo a 'Supervivientes', una aventura que afronta con ilusión y con muchas ganas de demostrar que puede aguantar 3 meses en condiciones extremas y lejos de su familia. Será este jueves cuando arranque el reality y veamos a la hermana de Terelu Campos tirarse del helicóptero tras abandonar España este domingo con todos sus compañeros, entre los que se encuentran Ángel Cristo, Aurah Ruiz, Kike Calleja o Javier Ungría. Pero antes de comenzar la aventura, Carmen se despedía de Madrid y de su rutina con un plan de lo más cotidiano en compañía de su marido. Inseparable de José Carlos Bernal, a quien sin duda echará muchísimo de menos en el reality porque es su gran pilar y su principal apoyo, la colaboradora televisiva se regalaba una tarde de compras en la que recorrió no solo una tienda de moda sino también una carnicería en la que compró varias viandas para su última cena antes de irse a Honduras. Además, y para estar a la última con sus looks en 'Supervivientes', Carmen renovó armario en una tienda de ropa cercana a su domicilio con grandes descuentos y de la que salió cargada con varias bolsas, miemntras su marido llevaba un gran maletín transparente con maquillaje que a su llegada transportaba la tía de Alejandra Rubio. Apostando por la comodidad y adaptándose a la vida que le espera en la isla, la colaboradora lució un llamativo chándal rojo, zapatillas de deporte con cuñas, un abrigo de plumas y una cuidada manicura también en rojo a la que pronto tendrá que decir adiós.