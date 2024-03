Kiko Rivera guarda silencio tras las imágenes de Isabel Pantoja con una amiga en Córdoba

Isabel Pantoja es una mujer nueva. Tras varios años 'enclaustrada' en Cantora y dedicada en cuerpo y alma al cuidado de su madre, la tonadillera no solo ha retomado su carrera musical por todo lo alto con una multitudinaria gira con la que en los próximos meses recorrerá todo nuestro país, sino también su vida social y sus amistades. A raíz de un problema de salud ocular la viuda de Paquirri retomó el contacto con una amiga que dirige una clínica oftalmológica en Córdoba y desde hace un año es en esta mujer, Mariló de la Rubia, quien lleva su agenda médica y la ha ayudado y aconsejado en los diferentes contratiempos físicos que ha tenido y que, sin embargo, no le han impedido cumplir con sus compromisos profesionales. Una amiga a la que conoce hace más de 20 años -ya que sus respectivas madres eran muy amigas- y con la que esta semana protagoniza la portada de la revista 'Lecturas' disfrutando de un relajado paseo por la ciudad andaluza cogidas del brazo. Unas imágenes que han desatado las especulacionese insinuaciones y tras las que Mariló, sobrepasada, ha emitido un comunicado pidiendo respeto por su derecho al honor y a la intimidad y anunciando demandas contra todo aquel que produzca un daño contra su persona o contra algún miembro de su familia. Y es que como se ha querido dejar claro, no se trata de ninguna 'nueva mejor amiga' de Isabel, puesto que pertenecen al mismo grupo desde la década de los 90 y es uno de los grandes apoyos 'no mediáticos' de la cantante. Mientras la folclórica guarda silencio -aunque Antonio Rossi asegura que no le han molestado las instantáneas- su hijo Kiko Rivera continúa con sus compromisos profesionales y, muy serio, ha hecho oídos sordos a las preguntas de la prensa y ha dejado claro que tampoco tiene nada que decir a la nueva vida que ha comenzado su madre. Impasible, el Dj tampoco se ha pronunciado sobre el concurso que ha hecho Asraf en 'GH Dúo' -donde ha quedado segundo por detrás de Lucía- ni ha comentado qué le parece que su hermana Isa tenga planes de aumenta la familia. Un Kiko súper serio que ni siquiera nos ha contado cómo se encuentra de salud tras el problema de rodilla que le obligó a hacer un parón recientemente.