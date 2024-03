Reporteros sin Fronteras advierte que Brasil no promueve el periodismo plural

La ONG Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha publicado esta semana un informe en el que advierte que no hay suficientes políticas en Brasil para promover la pluralidad en el periodismo nacional y, según la organización, el país carece de "una política más robusta y estructurada para promover la pluralidad y diversidad periodística". "En un contexto de recientes ataques al Estado democrático de derecho en Brasil, la urgencia de garantizar normas y políticas que fortalezcan un periodismo libre, plural y confiable es crucial para la propia democracia brasileña", dice el documento recogido por la Agencia de Brasil, y agrega que "Brasil está lejos de un marco normativo que proteja y promueva el pluralismo, la diversidad y un periodismo fuerte y relevante". La pluralidad o diversidad del periodismo es defendida por la organización como condición necesaria para garantizar una cobertura equilibrada e inclusiva de los acontecimientos, promoviendo una sociedad más informada. Además, otra recomendación es la creación de nuevos medios locales para combatir los llamados "desiertos informativos", ya que se estima que 26 millones de brasileños de 2.700 ciudades del país no reciben noticias locales. El director de RSF en América Latina, Artur Romeu, ha recordado que el sistema de información en Brasil se caracteriza por una excesiva concentración de la propiedad de los medios en manos de unos pocos grupos económicos y que esta situación se ve agravada por la fragilidad del público, la comunidad y sectores de la comunicación como los medios periféricos, populares o independientes. "Esta fragilidad está íntimamente asociada a la falta de incentivos y garantías institucionales para que estos vehículos puedan operar en una situación de menor precariedad en su trabajo", ha destacado. En 2017, una encuesta de RSF en colaboración con Intervozes concluyó que las cuatro mayores cadenas de televisión concentraban el 70 por ciento de la audiencia nacional, lo que constituiría, según estas organizaciones, un oligopolio en las comunicaciones, prohibido por el apartado 5 de la Artículo 220 de la Constitución brasileña Para promover la diversidad en el periodismo del país, el informe de Reporteros sin Fronteras sugiere la oferta de subsidios estatales, la tributación de las plataformas digitales para financiar la diversidad del periodismo en Brasil, así como la distribución de la publicidad estatal "según criterios claros y no discriminatorios". Para la organización, falta voluntad política para impulsar esta agenda, ya sea de gobiernos de izquierda o de derecha. "En las últimas dos décadas, a pesar de gobiernos que se declararon comprometidos con la construcción de un entorno mediático plural y diverso, el país ha experimentado, en la práctica, la flexibilización de las pocas normas anticoncentración en la propiedad de las emisoras", afirma el documento. RSF sostiene que el pequeño número de empresas de comunicación cubiertas por la publicidad gubernamental representa un obstáculo para la promoción de un entorno periodístico plural y diverso en el país. "Sin el desarrollo y la implementación de una política dirigida a los medios de comunicación no comerciales, independientes y regionales, la promoción concreta de la ampliación de la variedad de voces en la comunicación brasileña sigue siendo inexistente", dice el documento. Respecto a las propuestas para gravar las plataformas que utilizan contenidos periodísticos que se tramitan en el Congreso Nacional, RSF dice que podrían representar un alivio para el sector, pero advierte que es necesario mejorar los proyectos existentes para financiar la pluralidad en el periodismo. "(Los proyectos) siguen el modelo adoptado en países como Australia y Canadá, donde las plataformas negocian con los medios de comunicación valores por el uso de sus contenidos, pero no define claramente qué tipo de uso de contenidos periodísticos daría lugar a remuneración ni establece criterios para incluir puntos de venta más pequeños, regionales y sin fines de lucro", destaca.