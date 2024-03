Baraja: “Nos sabe a poco el empate; hemos hecho un partido completo”

Valencia, 2 mar (EFE).- El entrenador del Valencia, Rubén Baraja, expresó que el empate (2-2) de este sábado contra el Real Madrid les sabe a poco porque han hecho un partido muy completo y perfectamente podrían haber ganado con las dos acciones de Peter Federico en los minutos finales.

“Me ha gustado la parte final. Hemos tenido un buen empujón y perfectamente podríamos haber hecho el 3-2. Hemos estado mucho tiempo con el marcador a favor y hemos ido a buscar la victoria. Nos hubiera gustado sumar tres, pero como siempre digo, hay que darle valor a los puntos”, dijo en la rueda de prensa.

Baraja no quiso hablar mucho de la última acción del partido con el gol del inglés Jude Bellingham fuera de tiempo, del que solo dijo que “el árbitro dice que era la última acción, pita cuando Bellingham está rematando” y tampoco quiso hablar de la actitud de Vinícius, sobre el que dijo que no estuvo pendiente.

“Ha sido un partido de alto nivel, tensión, rivalidad y me han gustado muchas cosas de mi equipo. Hemos hecho muchas cosas bien para sumar un punto. El equipo ha sido continuo en esfuerzo, en tratar que el Madrid no se sintiera cómodo. Es habitual que genere seis situaciones de peligro por partido y no lo ha hecho”, explicó.

“El Real Madrid tiene muchos recursos individuales y colectivos, hemos llevado el partido a que se sintieran incómodos mediante la presión y sin dejar espacios. La sensación es que hemos conseguido todo eso. Hemos apretado arriba, hemos mantenido bien la energía, teníamos el partido donde queríamos, pero estamos hablando de un equipo que tiene mucha pegada y calidad, son letales en los últimos metros”, reconoció.

Baraja, que dijo que no conoce todavía el alcance de la lesión de Diakhaby, cuya lesión tildó de “la peor noticia de la noche”, destacó el comportamiento de Mestalla, sobre el que dijo que “siempre he dicho que no tiene nada de demostrar, pero teníamos la oportunidad de demostrarlo. Lógicamente la afición aprieta, sabe que el equipo necesita apoyo y como históricamente ha pasado, la gente pita y silba. Mestalla ha dado una buena sensación”.

Por último, el técnico valencianista comentó que “no tengo la sensación de que el Madrid tiene más permisibilidad para protestar. Para mí era demasiado tiempo la primera parte, pero no ha habido diferencia en las protestas”.