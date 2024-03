Efrén Reyero responde al reproche de Marta López tras su ruptura definitiva: "Yo tengo mi verdad"

A finales de 2023 Marta López confesaba en 'Vamos a ver' que Efrén Reyero y ella se habían 'reencontrado' 4 años después de su ruptura y habían tenido algunos encuentros que, no ocultaba, la tenían muy ilusionada. Por eso, cuando semanas después se reencontró con el tronista de 'MHYV' en 'Gran Hermano DÚO' y su buen rolló estalló por los aires, a todos nos pilló por sorpresa porque pensábamos que podrían convertirse en la pareja estrella de la edición del reality. Nada más lejos de la realidad. Un continuo intercambio de reproches, el malagueño dejando entrever que ella seguiría enamorada de él, la colaboradora asegurando que si no estaban juntos es porque ella no había querido.... una escalada de tensión entre ambos que ha acabado de la peor manera posible tras la expulsión de Marta de la casa de Guadalix de la Sierra: con su ruptura total y definitiva. Y es que al enterarse de que Efrén ha enseñado mensajes privados suyos a algunos periodistas -algo que él dice que hizo para defenderse de lo que se estaba diciendo- la gran germana ha decidido cortar por lo sano y dejar claro que no hay posibilidades ni siquiera de tener una amistad en estos momentos: "no nos saludamos siquiera, no nos hablamos. Para defender mi verdad yo no tengo que enseñar conversaciones, cada uno que crea lo que crea. Me parece muy feo, pero como no es la primera vez que lo hace, no me ha sorprendido". Aunque Efrén ha intentado enterrar el hacha de guerra con Marta asegurando que para él lo que pasa en la casa se queda ahí porque no quiere tener malos rollos con nadie, ella ha dejado claro que su puerta está cerrada para el malagueño. "No ha estado a la altura. Se ha dedicado a enseñar mensajes míos a la gente para intentar tirarme, otra vez, por tierra y dejarme mal. No quiero tener ningún tipo de relación, punto y final" ha sentenciado. Unas declaraciones a las que Efrén ha respondido con ironía: "Mido 1,84 metros, no sé yo cuál es la altura" ha apuntado entre risas, aclarando rápidamente que se trata de "una broma" y reiterándose en que él no quiere malos rollos con Marta y él quiere pasar página: "Yo ya lo he dicho, para mí las cosas se quedan ahí en la casa, en el plató. Pero ya cada uno... yo le deseo lo mejor y ya está". "Al final ella tiene su verdad, yo tengo la mía" ha zanjado.