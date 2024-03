Courtois y Asensio se pasan a los despachos con el márketing deportivo

David Villafranca

Nueva York, 1 mar (EFE).- Thibaut Courtois y Marco Asensio como inversores. Larry Nance Jr. y Joe Harris como socios en la NBA. Búsqueda de nuevos mercados publicitarios para jugadores pero también para equipos. Esas son las claves de su nueva agencia de márketing deportivo con lazos en Europa, EE.UU. y más allá.

"En mis viajes a EE.UU. en los últimos años, he sido testigo del interés creciente y el fervor que existe ahí por el fútbol en todos los niveles. Como el país que será el anfitrión de torneos globales, incluyendo el Mundial de 2026, la puerta se abre para incrementar más el perfil en EE.UU. de jugadores y equipos de todo el mundo", explicó Asensio.

Dos personas son las que han unido a dos futbolistas de élite con dos nombres contrastados de la NBA en este proyecto: Sergio Friede y Pierre Jouannin, que afrontan su primer proyecto independiente tras una larga carrera ya en el mundo del deporte.

"Teníamos muy buenos puestos, unas posiciones muy cómodas, pero sí veíamos y vemos muchas oportunidades en la industria", detalló a EFE Friede, ahora consejero delegado de Group 1.

Friede trabajó para el Brighton, el Manchester City y LaLiga antes de recalar en la NBA, donde estuvo siete años y los últimos dos y medio como director de márketing y crecimiento para la región de Europa y Oriente Medio de la mejor liga de baloncesto del planeta.

"Para nosotros, el 'value proposition' principal es que hemos estado toda nuestra carrera en propiedades deportivas, tanto en una americana como la NBA, que quizá sea la mejor organización del mundo del deporte, como en equipos y ligas de Europa. Entonces tenemos ese 'know-how' de ambos lados del Atlántico", argumentó.

Los dos cofundadores de esta nueva agencia tenían claro que como inversores querían exclusivamente a jugadores actuales de NBA o de fútbol.

"No queríamos fondos de inversión o 'venture capital' : queríamos solo jugadores actuales, ni siquiera exjugadores", aseguró Friede.

"¿Por qué? Primero nos ayudan en la historia: el baloncesto con la NBA y el fútbol, los dos deportes más universales que hay, se juntan para lanzar esta agencia. Y luego hay otros aspectos que son su conocimiento, porque saben lo que los jugadores quieren (...) y creo que ellos van a ser nuestro mejor márketing", añadió.

En el caso de Nance Jr., "un enamorado del fútbol" que es accionista minoritario del Leeds, y Harris, quien ha visitado Europa para disfrutar de la Champions League, la conexión parecía clara.

"Y yo lo que creo es que tanto Thibaut como Marco por su lado ven mucho la oportunidad en EE.UU. a nivel del mayor mercado de la industria del deporte, el mayor mercado de 'media', y con todo el potencial de crecimiento que tiene el fútbol ahí", contó.

"Creo que lo que les gustó (a los cuatro) fue la proposición de la agencia en sí, porque ellos también se ven como potenciales clientes. Tienen esa visión de atletas de: 'Cuando se lo vaya a contar a un compañero mío, ¿cómo va a reaccionar?'", señaló.

Por último, Friede dijo que esta empresa de márketing apunta tanto a los clubes, ofreciendo oportunidades en nuevos mercados y como 'partner' de sus propios departamentos de márketing, como a los jugadores con servicios que van desde eventos a viajes pasando por el crecimiento de su marca personal en otros territorios.

"Una cosa muy importante es que nosotros no representamos a nadie. Queremos traer oportunidades a los representantes en mercados donde ellos quizá no tengan el alcance y nosotros sí. Es decir, nosotros nunca haríamos el acuerdo de Carlos Alcaraz y El Pozo en Murcia, que es un ejemplo que siempre pongo. Pero por ejemplo, buscarle a Carlos marcas en India, China o EE.UU. sí que podemos hacerlo", apostilló.

Además de este proyecto, Courtois fundó en 2022 una empresa llamada 'Be The One Vip Sports Experience', con la que ofrece "experiencias únicas y exclusivas" con respecto al turismo.