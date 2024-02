Rosa López recuerda a Àlex Casademunt en el aniversario de su muerte

Rosa López se ha dejado ver este miércoles en el Hotel Ocean Drive Madrid, en la presentación de la próxima gira mundial con artistas del Festival de la Canción de Eurovisión, y hemos podido hablar con ella de todos los temas de actualidad en el panorama musical. Como era de esperar, le hemos preguntado por la última edición de 'Operación Triunfo': y nos ha confesado que "lo seguí por el canal 24 horas también, OT, y hay muy buenas cantantes, Naiara que ha ganado, me ha encantado que gane ella, cualquiera de ellos hubiera sido merecedores, porque al final todos somos artistas". En cuanto a su amiga, Chenoa, que ha presentado esta última edición, nos ha desvelado que le ha visto "como artista y como compañera", algo que "me ha encantado verla presentando un programa donde ella y yo, y sus compañeros de viaje, vivimos una experiencia parecida, entonces verla ahí choca, pero para ella ha tenido que ser algo especial. Y para nosotros por ende también". La cantante nos ha comentado que le parece que la canción 'Zorra' vaya a representar a España en Eurovisión: "A mí me encanta porque hay un mensaje detrás importante, especial, viene de una mujer que ya tiene una edad, con un marido, con unos niños, o sea, no creo yo que sea, además me hace cierta reminiscencia a la época de, pues eso, de los 80, de la movida madrileña, donde se lanzaban mensajes, todo muy random y todo muy, ahora que todo el mundo dice palabras, pues para los jovencillos random, yo creo que es la mejor manera". Además, ha apoyado su discurso recordando algo que una vez le dijo Risto Mejide: "Risto una vez dijo que para que te escuchen tienes que molestar. Y eso se me quedó a mi a fuego. Entonces mira, zorra es una palabra que te hace va y el mensaje que tiene esa canción es maravilloso". Por último, la extriunfita ha aprovechado las cámaras para mandar un mensaje de cariño a la familia de Àlex Casademunt por el tercer aniversario de su muerte, que se cumple hoy: "¡Ay, Àlex! Cuando algunas veces hablan de 'Mi música es tu voz', pues desde aquí quiero mandar un beso a la familia, aprovechando la coyuntura que me dan los micros, un beso muy grande para la familia de Àlex Casademunt. Todos sus compañeros lo queremos mucho y este 2 de marzo, pues, otro añito más sin él. Así que, nada, un beso muy grande. Y para arriba también".