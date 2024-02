Feijóo acusa a Sánchez de "no responder" sobre el 'caso Koldo', que ve como "una trama de corrupción bajo su mandato"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha justificado este lunes la comisión de investigación que ha registrado el Grupo Popular en el Senado sobre el llamado 'caso Koldo', relativo a una presunta trama de mordidas en contratos de compra de mascarillas durante la pandemia, asegurando que el jefe del Ejecutivo "no responde" cuando "se le pregunta" sobre esta "trama de corrupción bajo su mandato", Feijóo ha afirmado que espera que esa comisión de investigación que ha propuesto su partido en la Cámara Alta sirva para "arrojar luz" en lo que el PP ha bautizado como 'caso Ábalos', después de que afecte a Koldo García, que fue asesor del que fuera ministro de Transportes José Luis Ábalos, cesado en julio de 2021. El PP ya ha anunciado que su intención es citar a Pedro Sánchez en esa comisión de investigación del Senado. Además, los 'populares' quieren que comparezcan también la presidenta del Congreso y expresidenta de Baleares, Francina Armengol; el expresidente de Canarias y actual ministro de Política Territorial, Victor Ángel Torres; y el exministro de Sanidad y candidato del PSC a la Generalitat, Salvador Illa; los actuales ministros Fernando Grande-Marlaska (Interior) y Óscar Puente (Transportes); así como el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, entre otros. "Sánchez no responde cuando se le pregunta sobre una trama de corrupción bajo su mandato", ha recalcado el jefe de la oposición, que ha recalcado que con el paso de registrar esta investigación en el Senado su partido lo que quiere es "arrojar luz" sobre este caso. De hecho, Feijóo ha aludido a que Koldo García y Ábalos fueron los que llevaron a Pedro Sánchez a la Secretaría General del PSOE y, después, al Ejecutivo. "Esas personas le llevaron a dirigir el PSOE y propiciaron su llegada a La Moncloa", ha afirmado en un mensaje en la red social 'X', antiguo Twitter, que ha recogido Europa Press. PEDIRÁ EXPLICACIONES DIRECTAMENTE A SÁNCHEZ EL MIÉRCOLES El presidente del PP pedirá explicaciones directamente al jefe del Ejecutivo el próximo miércoles en la sesión de control al Gobierno que se celebrará en el Pleno del Congreso. Los 'populares' han registrado seis preguntas sobre este asunto tras conocerse la implicación del militante socialista Koldo García. El encargado de abrir la ofensiva del PP en el Pleno del Congreso será el propio Feijóo, que preguntará a Sánchez: "¿Cuántos escándalos puede soportar su Gobierno?". Por su parte, el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, pedirá cuentas al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, al que emplazará a aclarar qué información tenía el Gobierno sobre esta presunta trama de corrupción. Además, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, pondrá el foco en el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, para conocer cuáles han sido las razones que han llevado al ministerio del Interior a ser investigado dentro de la llamada 'Operación Delorme', que ha llevado a la detención de Koldo García. Después, la vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Ester Muñoz, se dirigirá al ministro de Transportes, Óscar Puente, para que de cuenta de la información que este tenía sobre la "trama corrupta" que se desarrolló en el seno de su ministerio. Mientras, el diputado madrileño, Pedro Muñoz, solicitará explicaciones al ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, por la vinculación de este caso con los gobiernos autonómicos de Baleares y Canarias. UNA "LARGA" OFENSIVA EN PLENA PRECAMPAÑA DE VASCAS Y EUROPEAS El PP ha activado su maquinaria para lanzarse contra el Gobierno de Pedro Sánchez en una "larga ofensiva" parlamentaria e institucional por el llamado 'caso Koldo' por considerar que esta trama "afecta directamente" al jefe del Ejecutivo. De hecho, en 'Génova' creen que el "caso Ábalos' puede llegar a convertirse en el "caso Sánchez"-- porque es un "escándalo de corrupción" que afecta de lleno al Ejecutivo y tiene muchas ramificaciones. El portavoz del PP y vicesecretario de Cultura del partido, Borja Sémper, ha asegurado este lunes en rueda de prensa que "las responsabilidades no acaban con él, sino que empiezan". "Estamos convencidos que el señor Ábalos es la primera ficha, pero no es la última", ha aseverado. En este sentido, Sémper ha recordado que el primer abogado denunciante de esta trama se dirigió a Pedro Sánchez por carta en hasta "seis ocasiones" y se ha preguntado si esta es la razón por la que el secretario general del PSOE cesó a Ábalos en 2021.