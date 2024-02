Quique Sánchez Flores: "La realidad es que estamos a seis puntos de las posiciones donde no queremos estar"

El entrenador del Sevilla FC, Quique Sánchez Flores, comentó que deben "ser realistas" y que actualmente están "a seis puntos de las posiciones" donde "no" quieren estar, además de afirmar que "hay que tener "mentalidad de equipo grande" y tener "despierto el estado de alerta" para que el "compromiso" no deje de estar presente en el equipo después de caer (1-0) este domingo ante el Real Madrid. "Tenemos que ser realistas y la realidad es que estamos a seis puntos de la posiciones donde no queremos estar. Tenemos que tener mentalidad de equipo grande, pero en la Liga se trata de defender tu puesto y coger a los equipos de delante. Hace falta mucha humildad para seguir remangándose y asumir nuestra situación y tener despierto el estado de alerta para que el compromiso no deje de estar presente", afirmó en rueda de prensa. Sánchez Flores tenía claro que el Real Madrid les iba a "exigir" aunque apuntó que el Sevilla estuvo en todo momento "en el partido". "Tuvimos mejores sensaciones en el primer tiempo que en el segundo, y mientras hemos tenido piernas hemos estado bien. Hemos tenido las dos primeras ocasiones más claras del partido", apuntó. El técnico madrileño comentó que el nivel de "exposición" es "altísimo" cuando juegas contra el Real Madrid, pero que pese a ello, "el objetivo era sumar puntos" además de "no salir malherido" de un estadio Santiago Bernabéu que "impone tanto". "Es un rival que exige y que no siempre te deja avanzar. Sacaremos la lectura positiva del partido", señaló. "Además de jugar un buen partido, hacer un buen planteamiento y que los jugadores tenga un buen día, necesitas suerte para ganar en el Bernabéu. Creo que hicimos lo que teníamos que hacer y no tenemos que lamentar nada. Estuvimos en el partido que pensábamos", afirmó sobre el desarrollo del encuentro. Sobre el gol del Real Madrid, protestado por los jugadores sevillistas, Quique apuntó que es "100% interpretable" la interferencia de Rüdiger en la jugada. Más clara tuvo la jugada del gol anulado a Lucas Vázquez por falta previa de Nacho sobre En Nesyri. "Me comentan que ha sido falta. Es de las que si es dentro del área es penalti. En esa acción en concreto, el banquillo tenía confianza de que era falta desde el principio", apuntó. Por último, el técnico del equipo hispalense valoró el recibimiento que tuvo el Santiago Bernabéu a Sergio Ramos. "El madridismo siempre se acuerda de sus leyendas, y les está agradecido. Es lo lógico e ideal. Todos deseamos que haya esa relación entre afición y jugador", concluyó.