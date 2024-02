Relatores de la ONU piden el fin "inmediato" de la entrega de armas a Israel en plena ofensiva en Gaza

Un grupo de relatores de Naciones Unidas ha reclamado este viernes el fin "inmediato" de las entregas de armas a Israel en medio de la ofensiva militar desencadenada por el Ejército israelí contra la Franja de Gaza tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). "Todos los Estados deben 'garantizar el respeto' del Derecho Internacional Humanitario por parte de las partes en un conflicto armado, tal y como requieren las Convenciones de Ginebra de 1949 y el Derecho Internacional", han señalado los expertos. Así, han apuntado que "los Estados deben por ello evitar la transferencia de armas o municiones, o partes de ellas, si se espera, teniendo en cuenta los hechos de patrones pasados de comportamiento, que podrían ser usadas para violar el Derecho Internacional". "Estas transferencias están prohibidas incluso si el Estado exportador no pretende que las armas sean usadas en violación de la ley o no sabe con certeza que serán usadas de esta forma, siempre y cuando haya un claro riesgo de ello", han argumentado. En este sentido, han aplaudido la decisión del 12 de febrero de un tribunal de apelaciones de Países Bajos pidiendo a las autoridades la suspensión de exportación de partes de aviones de combate F-35 a Israel al considerar que hay un "claro riesgo" de que sean usadas para cometer o facilitar violaciones del Derecho Internacional Humanitario. Los relatores han sostenido que "Israel ha fracasado en repetidas ocasiones a la hora de respetar el Derecho Internacional" y han reiterado que los Estados parte del Tratado de Comercio de Armas tienen obligaciones adicionales a la hora de negar estas exportaciones si "saben" que "podrían" ser usadas para cometer crímenes internacionales. "La necesidad de un embargo de armas a Israel se ve acentuada por el fallo del 26 de enero de 2024 de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que apunta a un riesgo plausible de genocidio en Gaza y los continuados daños graves a los civiles desde entonces", han argüido. Por ello, han aplaudido la decisión de España, Bélgica, Italia y Países Bajos de suspender la entrega de armas a Israel y han reclamado al resto de la comunidad internacional que haga lo mismo, incluidas las licencias de exportación y la ayuda militar. Asimismo, han reseñado que las entregas de armas a Hamás y otros grupos armados están igualmente prohibidas por el Derecho Internacional, dadas las graves violaciones cometidas durante los ataques del 7 de octubre, incluidos los secuestros y los ataques indiscriminados con proyectiles. "Los funcionarios implicados en las exportaciones de armas podrían ser penalmente responsables de ayudar y permitir la comisión de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y actos de genocidio", han alertado, al tiempo que han afirmado que "todos los Estados, bajo el principio de jurisdicción universal, y la CIJ podrían investigar y juzgar estos crímenes". De esta forma, han recalcado que todos los Estados deben trabajar para evitar y detener las violaciones del Derecho Internacional Humanitario, incluido el impulso a un diálogo diplomático y protestas, la entrega de asistencia técnica para promover el cumplimiento del mismo y la rendición de cuentas por las violaciones y la aplicación de sanciones. "El Derecho Internacional no se aplica solo", han recalcado los relatores, que han abundado en que "los Estados no deben ser cómplices en crímenes internacionales a través de la transferencia de armas". "Deben hacer todo lo posible para detener de forma urgente la imparable catástrofe humanitaria en Gaza", han apostillado.