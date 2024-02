Ilia Topuria noquea a Volkanovski y se convierte en el primer campeón español de la UFC

El luchador hispano-georgiano Ilia Topuria ha hecho historia esta madrugada al convertirse en el primer campeón español de la Ultimate Fighting Championship (UFC), el campeonato de artes marciales mixtas más famoso del mundo, después de noquear al australiano Alexander Volkanovski, campeón del peso pluma, en el segundo asalto. En el Honda Center de Anaheim (Estados Unidos), donde observaban testigos de excepción como Mark Zuckerberg -fan de Volkanovski-, Topuria subió al octágono al ritmo de la canción que interpreta Antonio Banderas en la película 'Desperado' y se santiguó antes de enfrentarse al hombre imbatido en su categoría y campeón desde 2019. Diez minutos después, lo estaba celebrando. El de Alicante dominó en el primer 'round' y se situó en el centro del ring, bloqueando las patadas de su adversario y recibiendo un único golpe con la izquierda de Volkanovski. La misma tónica caracterizó el inicio del segundo asalto, pero a falta de un minuto para el final Topuria acorraló al oceánico y lo envió a la lona con un derechazo directo al rostro, un 'KO' que le hizo entrar en la historia. Con ello, 'El Matador', que solo acabó con un rasguño en la nariz, se pone el cinturón del campeón del peso pluma, el primer representante español en lograrlo, y sitúa a España en lo más alto del panorama de las MMA. "Me siento muy feliz. Te dirán que no puedes hacerlo, dudarán de ti, pero la única persona a la que le tienes que demostrar todo es a ti mismo. Confía en ti, trabaja todos los días, y así todo es posible", señaló nada más bajarse del octágono. "Conozco mis habilidades y trabajo mucho. Sabía que en algún momento iba a ser campeón del mundo. No importa de dónde vengas, sino a dónde vas", añadió. Además, mandó un mensaje a una leyenda del deporte, el irlandés Conor McGregor. "Es el momento de llevar la UFC a España. Conor McGregor, si todavía tienes pelotas, estoy esperándote en España", le retó. "Conor representa el ultimo capítulo de la MMA. Quiero combatir con él para cerrarlo y dejarlo en el olvido. Por eso es la pelea que tengo en mi mente", afirmó. Por otra parte, no ocultó dónde le gustaría pelear en el caso de que la UFC llegase finalmente a España. "Pudiendo pelear en el Bernabéu.... Siempre en el Bernabéu. Después de eso, no hay nada más", concluyó Topuria.