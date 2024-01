Macarena García huye de la prensa al ser preguntada por Enric Auquer

26/01/2024 La actriz Macarena García posa en la alfombra roja previa a la gala de la XI edición de los Premios Feroz, en el Palacio de Vistalegre, a 26 de enero de 2024, en Madrid (España). EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD A. PÉREZ MECA / EUROPA PRESS

Viviendo uno de sus mejores por su papel en 'La Mesías', Macarena García ha protagonizado esta semana los titulares de la prensa del corazón tras publicarse unas imágenes en las que derrocha complicidad y amor con el actor Enric Auquer. Una relación sorpresa que nadie se esperaba y de la que sabemos muy pocos detalles debido al grado de discreción que ambos llevan de cara al público. Anoche, ambos acudieron a los Premios Feroz. Aunque no posaron juntos, sí que se dejaron ver muy sonrientes en el photocall... pero lo cierto es que a la hora de enfrentarse a las preguntas de la prensa, ella salió corriendo para evitar cualquier tipo de declaración acerca de Enric. Más tarde, Macarena se mostraba pletórica ante las cámaras tras el triunfo de la serie de los Javis y es que se fueron a casa con seis galardones: Mejor Actor Principal para Roger Casamajor, Mejor Actriz de Reparto para Irene Balmes, Mejor Actriz Principal para Lola Dueñas, Mejor Actor secundario para Albert Pla, Mejor Guión para Los Javis y Mejor Serie Dramática. Allí, loca de contenta, nos aseguraba estar muy feliz en esta etapa de su vida: "Súper contenta". Algo que también nos dijo Enric cuando, en la alfombra roja le preguntábamos por este incipiente amor: "Estoy feliz y bien, todo me va bien, la profesión me va bien, la vida también". Una actitud por parte de la actriz que no nos llama la atención ya que siempre ha sido muy celosa de su vida privada y la última pareja que la conocimos fue Leiva, de la que nunca ha hablado públicamente.