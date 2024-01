María Zurita reacciona a la firma del divorcio de la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin

24/01/2024 MARÍA ZURITA. María Zurita ha acudido este miércoles al evento que organiza Rodilla con la Fundación A LA PAR para promover la inclusión social de las personas con discapacidad y ha tenido que enfrentarse a las preguntas sobre el divorcio que ya han firmado su prima, la Infanta Cristina, con Iñaki Urdangarin. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS TV

María Zurita ha acudido este miércoles al evento que organiza Rodilla con la Fundación A LA PAR para promover la inclusión social de las personas con discapacidad y ha tenido que enfrentarse a las preguntas sobre el divorcio que ya han firmado su prima, la Infanta Cristina, con Iñaki Urdangarin. Después de estar con ella en el cumpleaños de la Infanta Elena hace unas semanas en la capital madrileña, María nos ha confesado que la Doña Cristina se encuentra "muy bien, muy tranquila, fenomenal" tras conocer la noticia de la firma del divorcio. Además, nos ha reconocido no saber si su prima quiere volver a encontrar el amor: "No tengo ni idea, eso ya cada uno". En cuanto a su tío, el Rey Juan Carlos I, nos ha asegurado que se encuentra bien y "supone" que tiene ganas de volver a asentarse en España: "Yo creo que fenomenal, muy bien, gracias... no tengo ni idea, de ahí me preguntáis ya temas que no dependen de mí, ojalá". De su tío a su hijo, Carlos, al que el emérito "quiere mucho, le quiere muchísimo". María nos ha desvelado que a sus padres les ha cambiado la vida la llegada del pequeño: "Los abuelos están... yo creo que les cambió la vida el día que nació, que les ha dado años de vida". La que fuera concursante de 'MasterChef Celebrity' nos explicaba que "a estas alturas que ya uno tiene 80 y mi madre de 85" tener un niño de 5 en casa "que revoluciona todo y que está aprendiendo a leer y a escribir las matemáticas, pues la verdad es que mi padre se siente muy útil, se sienta con él, hace los deberes... es una gozada". Sobre la buena relación de su madre, la Infanta Doña Margarita con su nieto, nos ha comentado que también es maravillosa, ya que "tienen una conversación que se entienden entre ellos, porque hasta ahora era un poquito más complicado... ahora que ya los dos entablan conversaciones es más fácil y es muy bonito ver la relación que tienen". Por último, María nos aseguraba que le gustaría enamorarse, por lo que no está cerrada al amor: "Sí, me gustaría sí, sí me gustaría", pero lo cierto es que tiene cierto rechazado a encontrar a la persona adecuada: "Ahora buscar una persona que sea también un ejemplo para mi hijo y un referente para mi hijo es más complicado que antes, así que si antes lo tenía difícil ahora ya lo veo lo veo muy complicado". Aún así, nos ha dejado claro que "no estoy cerrada, yo no estoy cerrada nunca a nada, como decíamos antes, no hay que poner vallas nunca, pero ni tengo tiempo ahora para eso ni... no tengo tiempo".