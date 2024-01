Ecopetrol reestructura su deuda mediante la recompra de bonos con vencimiento en 2025

Bogotá, 9 ene (EFE).- La petrolera estatal colombiana Ecopetrol puso en marcha este martes una oferta para recomprar todos sus bonos emitidos en 2014 en el mercado internacional y que vencen en 2025, "como parte de su estrategia de gestión integral de deuda".

La operación incluye una "nueva emisión" en el mercado de capitales, agregó Ecopetrol, la mayor empresa pública de Colombia, en un comunicado.

"El monto nominal en circulación del citado bono es de 1.200 millones de dólares y cuenta con una tasa cupón de 4,125 %", señaló la información, según la cual la oferta comienza hoy y terminará el próximo 16 de enero, con la posibilidad de ser prorrogada si la empresa así lo decide.

Según Ecopetrol, "la oferta de recompra se realiza simultáneamente a una emisión de bonos en el mercado internacional de capitales cuyos ingresos netos serán usados para financiar la recompra de los bonos emitidos en 2014 y para la financiación de gastos diferentes a inversión".

"La recompra no constituye una oferta de venta ni una solicitud de intercambio por los nuevos bonos a emitir", indicó la compañía.

En esta operación intervienen Global Bondholder Services Corporation, BBVA Securities Inc., BofA Securities, Inc. y Citigroup Global Markets Inc.