Kim Jong Un cumple 40 años entre el habitual secretismo del régimen norcoreano

El dirigente de Corea del Norte, Kim Jong Un, nació supuestamente un 8 de enero de 1984, según las informaciones recabadas por servicios de Inteligencia extranjeros, que intentan arrojar algo de luz a los entresijos del hermético régimen norcoreano. Este habitual silencio se ha mantenido en el que sería su cuadragésimo cumpleaños, con un acto oficial en el que ha estado acompañado de su hija y teórica heredera, Kim Ju Ae. La vida familiar de los gobernantes norcoreanos ha estado dominada siempre por un halo de misterio, pese a que el régimen fundado por Kim Il Sung se mantiene tres cuartos de siglo después de su fundación como una dinastía: primero de la mano de Kim Jong Il y, después, del actual dirigente, Kim Jong Un. En el caso de este último, apenas se conocen detalles sobre su vida, más allá de que fue educado en Suiza y era aparentemente el más preparado de todos sus hermanos para tomar las riendas de una poderosa maquinaria política y militar que aspira a consolidarse incluso como potencia nuclear. Cuando su padre aún vivía, Kim Jong Il ya había dado muestras de que sería su heredero, por ejemplo reclamando para él la lealtad de las Fuerzas Armadas. El padre del actual dirigente finalmente falleció a mediados de diciembre de 2011 y se acometió entonces la transición. Kim Jong Un tenía por entonces 27 años y, aunque ya estaba casado con Ri Sol Ju --desde el año 2009--, la relación entre ambos no trascendió hasta 2012, cuando la primera dama realizó las primeras apariciones en actos oficiales. De la vida familiar de ambos apenas se conocen datos, hasta el punto de que el régimen no ha aclarado siquiera cuántos hijos tienen. Sólo consta oficialmente una hija, nacida supuestamente en el año 2013 y a la que Kim presentó públicamente en noviembre de 2022, coincidiendo con el lanzamiento de un misil intercontinental. Los medios oficiales le conceden el estatus de "respetada", sin que haya constancia pública de otros hermanos, aunque sí sospechas de la existencia de otros dos. Los servicios de Inteligencia de Corea del Sur, fuente clave para conocer los entresijos del Norte, creen que Kim Ju Ae tiene al menos un hermano mayor, varón. El nuevo jefe del Servicio Nacional de Inteligencia surcoreano, Cho Tae Yong, afirmó la semana pasada ante el Parlamento que todo apunta a una sucesión en favor de Kim Ju Ae, pese a que desde Seúl previamente se consideraba prematuro dar por hecho esta posibilidad habida cuenta de la estructura patriarcal que siempre ha dominado Corea del Norte. Cho, sin embargo, advirtió de que la sucesión no parece aún inminente, habida cuenta de la edad del actual mandatario, del que tampoco constan problemas de salud oficiales más allá de las especulaciones surgidas en los últimos años por pérdidas de peso drásticas, según la agencia Yonhap. En caso de cambios abruptos, ha ganado fuerza también en los últimos años la figura de Kim Yo Jong, hermana de Kim Jong Un y una de las pocas voces autorizadas del régimen. Oficialmente, ostenta el cargo de subdirectora del departamento del Comité Central del gobernante Partido de los Trabajadores. SILENCIO SOBRE EL CUMPLEAÑOS Los medios oficiales de Corea del Norte no recogen este lunes ninguna alusión al supuesto cumpleaños del líder, al que los ciudadanos sí han podido ver visitando una nueva granja de pollos acompañado de su hija, que no suele aparecer en actos oficiales vinculados con temas de economía o industria. Corea del Norte sí celebra como festivos nacionales los cumpleaños de los difuntos Kim Il Sung y Kim Jong Il. En el caso de este último, la festividad oficial se declaró precisamente cuando cumplió los 40 años, en 1982, y fue designado como sucesor de su padre.