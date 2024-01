'Anatomía de una caída' se impone a 'La sociedad de la nieve' y deja sin Globo de Oro a Bayona

La cinta francesa 'Anatomía de una caída' se alzó con el premio a la mejor película de habla no inglesa en la 81.ª edición de los Globos de Oro. La cinta de Justine Triet dejó sin premio a 'La sociedad de la nieve', el filme de Juan Antonio Bayona que estaba entre los nominados en esta categoría. El filme del director español, que relata la tragedia real de vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya que tuvo lugar en 1972, estaba nominado junto a la película la italiana 'Yo capitán' de Matteo Garrone, la finlandesa 'Fallen Leaves' de Aki Kaurismäki, la británica 'La zona de interés' de Jonathan Glazer y 'Vidas pasadas' de Celine Song. 'La sociedad de la nieve' es una de las grandes favoritas de cara a los Premios Goya, donde cuenta con 13 nominaciones. Además, la cinta de Bayona es una las quince finalistas en la categoría de mejor película internacional en la 96.ª edición los Oscar, cuya gala se celebrará el próximo 11 de marzo de 2024 en el Dolby Theatre de Los Angeles. Y podría no ser su única nominación, ya que 'La sociedad de la nieve' esta también entre las finalistas en otras cuatro categorías: ha conseguido pasar el corte también en otras tres categorías: mejores efectos especiales, mejor música original y mejor maquillaje y peluquería. La 81.ª gala de entrega de los Globos de Oro se celebra en su escenario habitual, el hotel The Beverly Hilton de Beverly Hills, California y está conducida por el actor y cómico Jo Koy. Esta es la primera edición después de que en junio de 2023 la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood se disolviera tras las polémicas de los últimos años y vendiera los derechos de explotación de la gala a Dick Clark Productions, propiedad de Eldridge Industries, nuevos organizadores de los premios.