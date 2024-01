El Congreso no tiene en agenda "por el momento" una reforma a la Constitución salvadoreña

San Salvador, 3 ene (EFE).- El presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador y diputado del oficialismo, Ernesto Castro, dijo este miércoles que actualmente no tienen "en el mapa" aprobar una reforma constitucional para que sea ratificada en el legislatura que comienza en mayo próximo.

"Por el momento no tenemos nada de eso (reforma constitucional) en el mapa. No, por el momento no", dijo a preguntas de periodistas en una rueda de prensa.

Añadió, al ser cuestionado si se presentara una petición del Gobierno, que "no hay ni siquiera eso, ni una conversación, alguna idea no, absolutamente nada".

Para reformar la Constitución en El Salvador se requiere que una legislatura la apruebe con la mayoría simple y que sea ratificada por una segunda legislatura con mayoría calificada.

En septiembre de 2020, el presidente y candidato a la reelección inmediata, Nayib Bukele, designó a su vicepresidente, Félix Ulloa, para coordinar el estudio y propuesta de reforma a la Constitución.

Fue en septiembre de 2021 que Bukele recibió un anteproyecto para reformar más de 200 artículos de la Constitución.

"Tenemos el gusto de entregar el documento del estudio de las posibles propuestas de reforma constitucional" porque "El Salvador entra en una fase fundacional, estamos fundando un nuevo país", dijo Ulloa en un vídeo difundido por la Vicepresidencia en redes sociales.

A pesar de que Ulloa señaló que el documento es uno "de estudio", este se difundió y presentó ante algunos sectores de la sociedad salvadoreña como un anteproyecto de reforma constitucional y así consignaba la versión pública hasta antes de su presentación a Bukele.

El documento no fue presentado por el Gobierno de Bukele ante el Congreso.

En el anteproyecto se propone 216 modificaciones a los 274 artículos de la Constitución vigente, de las que 182 son "reformas puntuales a artículos, 7 son nuevos artículos incorporados, 8 son sustituciones de artículos y 19 son derogatorias, de acuerdo con el documento.

Entre las reformas que se proponen se encuentra la inclusión del referéndum, plebiscito y la revocatoria de mandato, además de ampliar el periodo presidencial a 6 años, cuando actualmente es de 5 años.