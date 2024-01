Tshisekedi celebra su victoria en las elecciones presidenciales de RDC

El presidente en funciones de República Democrática del Congo, Félix Tshisekedi, ha celebrado su victoria en las elecciones presidenciales después del anuncio de los resultado provisionales que le otorgan más del 73 por ciento de los votos, pese a que la oposición ha rechazado por completo su triunfo. "Esta victoria es vuestra. Es la victoria de la solidaridad y de la unidad del pueblo en lo que tienen en común y en su mayor diversidad. Es la victoria de la solidaridad de los congoleños del oeste, centro, norte, sur y este de República Democrática del Congo, así como los de nuestra diáspora", ha declarado el mandatario en un discurso recogido por el portal de noticias 'Actualité'. Tshisekedi ha considerado que su victoria es "la confianza" de los congoleños para un segundo mandato pese a que había alrededor de una veintena de candidatos a la Presidencia del país. "Me gustaría asegurarles que este segundo mandato que me acaban de conceder estará dedicado a más acciones para la materialización de estos compromisos", ha prometido. El Gobierno congoleño, a través del Ministerio de Comunicación, ha felicitado a Tshisekedi por "su brillante reelección" y ha manifestado que "acoge con satisfacción" la publicación por parte de la Comisión Electoral Nacional Independiente (Ceni) de los resultados provisionales. Asimismo, ha felicitado "al pueblo congoleño por su participación en el proceso electoral y su madurez al haber elegido libremente a su presidente durante las elecciones del 20 de diciembre de 2023" y ha subrayado la labor de la Ceni a la hora de celebrar elecciones "libres, democráticas, transparentes, inclusivas y pacíficas" en el plazo establecido "a pesar de los enormes desafíos". "Saludando al mismo tiempo la participación sin exclusión de todos los demás candidatos en las elecciones presidenciales de 2023, anima a los distintos candidatos agraviados a recurrir a las vías legales para cualquier posible impugnación de los resultados", reza un comunicado que invita a la población a celebrar "en calma" esta "celebración de la democracia". EEUU ALERTA DEL RIESGO DE UNA CONFRONTACIÓN VIOLENTA Las autoridades estadounidenses han alertado este lunes del riesgo de una confrontación violenta tras los comicios y han reafirmado que "el único medio para cuestionar los resultados" electorales es a través de los tribunales. "Somos conscientes de que varios candidatos se niegan a aceptar estos resultados provisionales. Sin embargo, reafirmamos que el único medio para cuestionar los resultados y exigir rendición de cuentas debe ser a través del sistema legal y el compromiso cívico pacífico. Recurrir a la confrontación violenta no resolverá los agravios ni hará avanzar la democracia", ha indicado. La Embajada de Estados Unidos en Kinsasa ha hecho un llamamiento a las autoridades para que "investiguen de manera justa y transparente todas las preocupaciones planteadas sobre el incumplimiento de los procedimientos del código electoral y las acusaciones de fraude y violencia". También ha pedido defender "vigorosamente" las libertades de expresión, movimiento y reunión pacífica. A la espera de que el Tribunal Constitucional valide los resultados de la autoridad electoral, la oposición ha rechazado por completo la reelección de Tshisekedi y ha acusado al presidente de la Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI), Denis Kadima, de manipular los resultados. "El señor Kadima y la CENI han cruzado el Rubicon", ha lamentado el opositor Martin Fayulu. "Se han revelado como enviados al servicio del señor Félix Tshisekedi Tshilombo para lavar el oprobio que le mancha desde 2018", ha manifestado el opositor en comentarios recogidos por Radio Okapi. Tshisekedi, hijo del histórico líder opositor Étienne Tshisekedi --fallecido en 2017--, se ha enfrentado a un total de 21 candidatos tras una campaña marcada por la desconfianza en torno al papel de la comisión electoral y los episodios de violencia durante diversos actos de campaña por parte de destacados opositores. En esta ocasión, las elecciones han tenido lugar pese a los llamamientos de algunos opositores a favor de un aplazamiento, especialmente por el repunte de la inseguridad en el este, donde operan decenas de grupos armados, incluido uno vinculado a Estado Islámico.