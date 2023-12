El nuevo dueño del ático de Isabel Pantoja en Fuengirola rompe su silencio: "Se cree Michael Jackson"

Tal y como trascendió hace unos días, Isabel Pantoja ha conseguido vender el ático que poseía en Fuengirola, una bocanada de aire fresco -unos medios de comunicación apuntan a que ha logrado 275.000 euros, y otros que la cantidad asciende a 550.000- para saldar su millonaria deuda con Hacienda. Después de que la mitad de la vivienda (se trataban de dos pisos que la cantante unió cuando los adquirió en el año 2000) saliese a subasta el año pasado, la madre de Kiko Rivera y el nuevo propietario se habrían puesto de acuerdo para vender de forma conjunta la propiedad, y la operación se habría formalizado ante notario el pasado 19 de diciembre. Antes de entregar las llaves al nuevo propietario, Isabel habría arrasado con el ático, llevándose absolutamente todo lo del interior. Tal y como ha contado Antonio Rossi en 'Vamos a ver' la cantante de 'Así fue' no solo vació de muebles el piso -de 200 metros cuadrados, con 4 dormitorios, varios salones y una amplia terraza-, sino que habría 'desvalijado' el lugar y se habría llevado un lavabo de bronce, la grifería, los 8 splits de aire acondicionado, las bisagras e incluso todas las puertas de la casa, 79, incluidas las de los armarios de la cocina. En total, tres camiones de mudanza repletos de objetos que habrían ido a parar a Cantora. Una sorprendente información que ahora ha confirmado el nuevo propietario del ático, que ha roto su silencio en 'TardeAR' y ha reconocido lo complicadas que fueron las negociaciones para llegar a un acuerdo con la artista. "Solo hablamos de que se llevaría los muebles, pero se lo ha llevado todo, hasta las puertas de los armarios. Solo ha dejado el piso" ha asegurado este hombre cuya identidad no ha trascendido. "Llegar a un acuerdo no ha sido una cosa nada fácil" ha revelado, confesando que ha tenido que tener "mucha paciencia" porque Pantoja "se cree Michael Jackson". Por último, el nuevo propietario ha contado que tras entrar en el ático y ver el estado en el que lo había dejado la tonadillera no dudó en llamar por teléfono a Agustín Pantoja para pedirle explicaciones. "Me diijste que lo ibas a hacer todo nuevo" le respondió el hermano de la artista, justificando así el motivo por el que no han dejado absolutamente nada en la vivienda.