Silvia Abril nos habla de la crisis de los 50: "Hay que aceptarse"

La popular actriz catalana Silvia Abril es la protagonista de la Felicitación de estas Fiestas de L'Aquàrium de Barcelona. El centro marino desea Feliz Navidad en este tradicional acto, que ya cuenta con más de 25 años de vida, entregando una donación económica a una organización sin ánimo de lucro escogida por la madrina del acto... y allí hemos podido hablar con ella. Sincera y emocionada por los últimos fallecimientos que se han producido en el mundo de la interpretación, Silvia nos confesaba que "estas Navidades van a ser muy duras en parte por las ausencias que van a haber, un año en especial van a ser especialmente tristes porque no va a estar Concha, Itziar Castro". En definitiva, la actriz nos explicaba que "faltan muchas personas importantes" en el mundo del espectáculo, pero aseguraba que "habrá que sobrevivir y pensar que las vamos a mantener vivas recordándolas como las recordamos constantemente". En cuanto qué es lo que pide para el próximo 2024, Silvia nos confesaba que "mucha salud para seguir disfrutando de nuestros seres queridos, nuestros amigos y poder seguir practicando este oficio que tanto me gusta"... Siendo el tiempo, lo más importante en su 'lista' de deseos: "Mi lista es tiempo para los míos. Estar en el top de la lista, tiempo para los míos". Por otro lado, Silvia nos comentaba cómo lleva la crisis de los 50: "Aceptar lo que viene, los 50 al final, a pesar de los achaques, porque empiezan a fallarte cosas, te ves en el espejo y no te reconoces o no te gusta lo que ves". Y es que, lo más importante es "amarse, quererse como viene, saborear y disfrutar de que estamos vivas y que tenemos ganas de hacer cosas y que estamos trabajando y que estamos felices y que al final somos unas suertudas". La humorista nos contaba que tiene muchos proyectos laborales en marcha y que lo consigue gracias a la ayuda que tiene en casa: "Encaje de bolillos y con ayuda en casa, sin la que no podría llevar todo esto a cabo... a veces llego a casa extenuada y entonces me pongo de mal humor con ellos. Intento alimentarme muy bien. Es muy importante tener bien el estómago para tener bien la cabeza y el alma y hacer mucho deporte. Ese es el truco".