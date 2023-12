Bárbara Rey asegura que pasará Nochebuena al lado de su hija

Estas Navidades van a ser las más tristes para Bárbara Rey, que por primera vez, las pasará alejada de su hijo, Ángel Cristo Jr, después de que este haya hecho varias entrevistas en los platós de televisión hablando de su infancia y asegurando que su madre le encomendaba trabajos que no eran adecuados a su edad. Además, el hijo del domador de elefantes, también aseguraba que el verdadero infierno de su casa era su madre y no su padre... declaraciones que no solo han afectado a la vedette, también a su hermana Sofía, con la que ha cortado el vínculo de relación. Europa Press ha hablado en exclusiva con Bárbara a pocas horas de que se celebre Nochebuena y lo cierto es que nos hemos encontrado con una mujer completamente afectada. Saliendo de casa de su hija, nos confesaba que "lo estoy pasando muy bien" y recalcaba: "Con mi hija". Por el contrario evitaba responder si podrá ver a su nieta, como ya confesó hace unos días, y si le ha comprado un regalo: "De menores nunca hablo", subrayaba, dejando claro que referente a su nieta no va a hacer ninguna declaración. De lo que tampoco quiso hablar es de su hijo, al que podría haber demandado tal y como ha trascendido en las últimas semanas por haber contado detalles de lo más íntimos en televisión. Bárbara nunca pensó que la historia que ha contado y defendido siempre en los medios de comunicación se vería enfrentada con la de su hijo, que es completamente diferente. Además, tampoco imaginó que Ángel podría ponerla en esta tesitura pública, detallando cómo realizó los chantajes al Rey Juan Carlos I.