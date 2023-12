Florentino Pérez: "Trabajamos para seguir celebrando muchos éxitos y muchas alegrías"

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha deseado que "la solidaridad sea el gran motor de nuestra sociedad" el próximo año, y ha asegurado que desde el club están trabajando para "seguir celebrando muchos éxitos y muchas alegrías". "Desde el Real Madrid quiero enviarles nuestros mejores deseos para que estas fiestas tan especiales las podamos compartir con la familia y con los seres queridos. Vivimos circunstancias muy difíciles en muchos lugares del mundo. Por eso en estas fechas debemos ser más solidarios que nunca y transmitir un mensaje de paz, de ilusión y de esperanza para todos y muy especialmente para los que más lo necesitan", señaló el declaraciones a los medios oficiales del club. Además, deseó que el nuevo año traiga mucho más "éxitos" para la afición blanca. "En el Real Madrid trabajamos para que podamos seguir celebrando muchos éxitos y muchas alegrías, y para que la solidaridad sea el gran motor de nuestra sociedad. Millones de personas compartimos los valores de nuestro club y un mismo sentimiento también, como es el madridismo, que nos une en todos los rincones del mundo", indicó. "Estamos viviendo un ciclo deportivo que los madridistas no olvidaremos nunca. Hemos disfrutado juntos de muchas alegrías que ya son eternas y ese seguirá siendo nuestro gran desafío: intentar conseguir que se hagan realidad los sueños de todos nuestros socios y aficionados para este año 2024. Feliz Navidad y que el año nuevo nos traiga salud, paz, trabajo, felicidad y solidaridad para todos", apuntó. También felicitaron las fiestas el entrenador y los capitanes del primer equipo de fútbol, Carlo Ancelotti, Nacho Fernández y Luka Modric; el técnico y los jugadores del conjunto de baloncesto, Chus Mateo, Sergio Llull y Rudy Fernández; y el preparador y las futbolistas del femenino, Alberto Toril, Ivana Andrés y Kenti Robles. "Son fiestas para soñar y vuestros sueños son los mismos que los míos, que los de todo el equipo. Siempre juntos. Siempre hasta el final. Feliz Navidad y feliz 2024", apuntó Ancelotti. "Llega 2024 y los retos son apasionantes un año más. Sabemos que siempre vais a estar ahí. En nombre de la plantilla, gracias por vuestra pasión. Feliz Navidad y lo mejor para el año 2024", dijo Nacho. "Vuestro corazón es nuestro escudo. Vuestra energía es nuestra fuerza. Gracias, de verdad, por tanto. Felices fiestas y feliz 2024", añadió Modric. Por su parte, Chus Mateo destacó que son "fechas para disfrutar en familia". "Y nuestra familia sois vosotros. Unidos vamos a pelear por todos los retos. Mucha felicidad en estas navidades y todo lo mejor para 2024", afirmó. "Hemos cruzado muchas metas juntos y os aseguro que no hay mejor sensación que esa. En nombre de todo el equipo, gracias por vuestra pasión. Disfrutad de estas navidades y soñemos juntos en 2024", continuó Llull. "No existe un impulso más grande que el que nos dais en cada partido. Sin él nos sería imposible. Feliz Navidad y que se cumplan todos vuestros deseos en 2024", afirmó Rudy. Por último, Toril aseguró que gracias a los seguidores madridistas son cada año "más y más fuertes". "Cada día os sentimos más cerca. Nosotros somos vuestros aficionados. Feliz Navidad y un próspero 2024", expresó. "Otro año más. Otro paso más. Con vuestra fuerza y la nuestra nos quedan muchísimos por dar. Los mejores. Felices fiestas y un gran 2024", declaró Ivana Andrés. "Nuestros sueños siguen creciendo para estar a vuestra altura. En nombre de todo el equipo femenino, gracias de corazón. Feliz Navidad y feliz 2024", finalizó Kenti Robles.