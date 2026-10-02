Bruselas desembolsa 2.900 millones para cubrir necesidades financieras de Ucrania y mantener su administración

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La Comisión Europea ha hecho efectivo este viernes el desembolso de 2.900 millones de euros a Ucrania para contribuir a financiar las cuentas del país y mantener operativa su administración, después de que los Veintisiete autorizaran la pasada semana este nuevo tramo de ayuda tras comprobar que Kiev había avanzado en las reformas exigidas para acceder a los fondos.

"Mientras Ucrania se defiende de la agresión de Rusia, también continúa llevando a cabo amplias reformas en el marco del Plan para Ucrania. Con el desembolso de hoy, ayudamos a salvaguardar la estabilidad financiera de Ucrania y respaldamos inversiones que sustentarán su futura recuperación. Porque la solidaridad europea significa apoyo concreto. Europa permanecerá al lado de Ucrania durante el tiempo que sea necesario", ha señalado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

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El pago corresponde al octavo tramo de la Facilidad para Ucrania, el instrumento creado por la UE en 2024 para respaldar financieramente al país y acompañar su programa de reformas, y eleva a más de 32.000 millones de euros los recursos movilizados hasta ahora a través del Plan para Ucrania, según ha explicado el Ejecutivo comunitario.

De la cantidad transferida este viernes, alrededor de 2.100 millones proceden de la dotación inicial de la Facilidad, mientras que los 800 millones restantes salen del préstamo de 90.000 millones acordado posteriormente por la UE para financiar las necesidades ucranianas durante 2026 y 2027.

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Los Estados miembro ya dieron luz verde a esta operación el pasado 24 de septiembre después de considerar cumplidos diez compromisos incluidos en el Plan para Ucrania, entre ellos avances relacionados con la Justicia, los mercados financieros, el entorno empresarial, la energía, el transporte, la agricultura y la transición ecológica.

Tras ejecutar este pago, la UE mantiene todavía 33.700 millones de euros disponibles para Ucrania durante lo que queda de 2026. La mayor parte, 29.300 millones, corresponde al préstamo adicional, mientras que otros 4.400 millones permanecen pendientes dentro de la Facilidad.

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De los recursos aún disponibles a través del préstamo, 16.600 millones podrán destinarse a reforzar la capacidad de la industria de defensa ucraniana y 12.700 millones a las necesidades presupuestarias del país. En conjunto, Kiev puede recibir todavía este año más de 17.000 millones para financiar sus cuentas, siempre que cumpla las condiciones pactadas con Bruselas.

La Comisión ha subrayado que cumplir a tiempo las reformas y condiciones acordadas con Ucrania será "clave" para poder continuar con los desembolsos previstos y ha reiterado su compromiso de movilizar tanto los fondos restantes de la Facilidad como el préstamo de 90.000 millones acordado para 2026 y 2027.

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Este último instrumento reserva 60.000 millones de euros para las capacidades militares y la industria de defensa de Ucrania y otros 30.000 millones para sostener el presupuesto del Estado, los servicios públicos esenciales y la economía del país.