Temas del día de EFE News Latino del viernes 2 de octubre

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NICARAGUA CRISIS

Washington - Los cancilleres de los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) celebran una reunión extraordinaria para abordar la crisis en Nicaragua, después de que los copresidentes Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, anunciaran que no volverá a haber elecciones competitivas en el país.

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EEUU VENEZUELA

Miami - La Coalición de la Sociedad Venezolana en EE.UU. elevará sus reclamos ante la oficina del congresista republicano Mario Díaz-Balart por las deportaciones en Doral, la ciudad con mayor proporción de venezolanos en Estados Unidos, y en rechazo a las políticas migratorias del presidente Donald Trump y a la criminalización de los inmigrantes.

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EEUU INMIGRACIÓN

Nueva York - Un tribunal federal de Massachusetts celebra una audiencia de seguimiento sobre la norma impulsada por el Gobierno de Donald Trump que endurece las condiciones de los visados para estudiantes, participantes en programas de intercambio y periodistas extranjeros, cuya entrada en vigor fue bloqueada temporalmente por un juez.

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Los Ángeles - Tras más de dos meses detenida por autoridades migratorias, la mexicana Minerva Terrones Domínguez regresó a su casa en Rialto (California) después de que su hijo Samuel, de 21 años, quien padecía depresión, muriera por suicidio mientras ella permanecía bajo custodia.

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CHRISTINA KOCH

Miami - La astronauta de la NASA Christina Koch, que este año viajó alrededor de la Luna como parte de la misión Artemis II, destacó en una entrevista con EFE el valor de la diversidad para el futuro de las misiones espaciales y aseguró que los distintos orígenes de los cuatro miembros de la tripulación fueron fundamentales para afrontar los problemas que surgieron durante el vuelo

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ARIA VEGA

Los Ángeles - Para la cantante barranquillera Aria Vega, su nominación al Latin Grammy a mejor artista nuevo representa una especie de "graduación" que llega seis años después de iniciar su carrera profesional, según cuenta en entrevista con EFE.

CRITICS CHOICE

Los Ángeles - La Critics Choice Association (CCA) celebra este viernes en Beverly Hills la sexta edición de su gala Celebración of Cinema & Television, en la que reconocerá el trabajo de figuras de la comunidad latina e hispana de la industria del entretenimiento, entre ellas Los Javis, Inde Navarrette y John Leguizamo.

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EEUU LIBROS

Nueva York - La escritora española Paloma Sánchez-Garnica presenta en Nueva York su nueva novela, 'Un hombre de honor', una historia ambientada en la ciudad en 1968 que combina periodismo, poder, corrupción y mafia.

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AGENDA INFORMATIVA

Washington.- EEUU EMPLEO.- La tasa de desempleo en Estados Unidos se mantuvo prácticamente sin cambios, con una subida de apenas una décima para quedar en el 4,2 % en septiembre, mes en el que se crearon unos 29.000 empleos en la primera economía del mundo, según informó este viernes el Buró de Estadísticas Laborales (BLS).

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Miami.- INTELIGENCIA ARTIFICIAL.- Un modelo de humanoide y programación de robots IA en Miami se presentan en el foro 'AI 305' (foto) (video)

Nueva York.- EEUU CINE.- El Festival de Cine de Nueva York acoge el estreno mundial de 'Behemoth!', un drama protagonizado por Pedro Pascal en el papel de un chelista que rehace su vida en Hollywood, y dirigido por el premiado director y guionista Tony Gilroy.

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